Indikatoren

EMA_ATR_VA - Indikator für den MetaTrader 5

Advaptive Exponential Moving Average - ATR Volatilität angepasst von Jose Silva.

Eingabeparameter:
  • STDPeriod - Periode des StdDev Indikators;
  • EMAPeriods - Period des EMA Indikators;
  • Sensitivity - Sensitivität von -100 bis 100%;
  • Price - Preis.

