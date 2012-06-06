Смотри, как бесплатно скачать роботов
EMA_ATR_VA - индикатор для MetaTrader 5
Экспоненциальная средняя (Exponential Moving Average - ATR Volatility Adjusted by Jose Silva) с периодом сглаживания, зависящим от значения индикатора ATR.
Автором формул является Джозе Сильва (Jose Silva).
Параметры:
- ATRPeriod - Период ATR;
- EMAPeriods - Период EMA;
- Sensitivity - Чувствительность от -100 до 100%;
- Price - Цена.
EMA_STD_VA
Адаптивная экспоненциальная средняя, зависящая от значения стандартного отклонения.sSortTest
Сравнение быстродействия различных методов сортировки массива.
EMA_BB_VA
Адаптивная (зависящая от полос Боллинджера) экспоненциальная средняя Джоза Сильвы (Exponential Moving Average - BB Volatility Adjusted by Jose Silva).EMA_RSI_VA
Экспоненциальная средняя с периодом сглаживания, зависящим от значений индикатора RSI (Exponential Moving Average - RSI Volatility-Adjusted by Jose Silva).