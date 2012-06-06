CodeBaseРазделы
Индикаторы

EMA_ATR_VA - индикатор для MetaTrader 5

Экспоненциальная средняя (Exponential Moving Average - ATR Volatility Adjusted by Jose Silva) с периодом сглаживания, зависящим от значения индикатора ATR.

Автором формул является Джозе Сильва (Jose Silva).

Индикатор EMA_ATR_VA

Параметры:
  • ATRPeriod - Период ATR;
  • EMAPeriods - Период EMA;
  • Sensitivity - Чувствительность от -100 до 100%;
  • Price - Цена.

