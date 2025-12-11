CodeBaseSections
EMA_RSI_VA - indicateur pour MetaTrader 5

Moyenne exponentielle avec une période de lissage dépendant des valeurs de l'indicateur RSI. L'auteur des formules est Jose Silva.

Moyenne exponentielle avec période de lissage en fonction de la valeur de l'indicateur RSI

Paramètres :

  • RSIPeriod - Période RSI ;
  • EMAPeriods - Période EMA ;
  • Prix - Prix ;

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/907

