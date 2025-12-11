Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
EMA_RSI_VA - indicateur pour MetaTrader 5
Moyenne exponentielle avec une période de lissage dépendant des valeurs de l'indicateur RSI. L'auteur des formules est Jose Silva.
Paramètres :
- RSIPeriod - Période RSI ;
- EMAPeriods - Période EMA ;
- Prix - Prix ;
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/907
EMA_BB_VA
Moyenne mobile exponentielle adaptative (dépendante des bandes de Bollinger) (BB Volatility Adjusted by Jose Silva).SAR ADX Signal
Signal SAR ADX avec notification mobile, réécrit à partir de la version MT4 (source introuvable). Cet indicateur peut être repeint, soyez prudent lors de son utilisation.
EA_MARSI
Expert Advisor basé sur l'indicateur EMA_RSI_VA. Lorsque la ligne rapide de l'EMA_RSI_VA est franchie de bas en haut, un achat est effectué, et vice versa.Stochastic Momentum Color Candles
Idée d'Andrey F. Zelinsky, d'après un indicateur de William Blau