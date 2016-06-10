ラリーウィリアムズのアルティメットオシレータは、高速、中、短期間で算出された3つのストキャスティックの加重値として計算されます。

HighestLowestRange (HLR) はXバー前の範囲内で相対価格の位置を決定します。この指標は、価格が範囲の下部(新しい底）にある場合は0に等しく、価格が範囲の上部（新しい天井）にある場合は1（または100％）に等しいです。