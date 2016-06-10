無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MA質量雲 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1149
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
異なる期間の移動平均の質量によって形成された雲。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/793
Ultimate_Oscillator
ラリーウィリアムズのアルティメットオシレータは、高速、中、短期間で算出された3つのストキャスティックの加重値として計算されます。HLR
HighestLowestRange (HLR) はXバー前の範囲内で相対価格の位置を決定します。この指標は、価格が範囲の下部(新しい底）にある場合は0に等しく、価格が範囲の上部（新しい天井）にある場合は1（または100％）に等しいです。
ピボットポイント
クラシックピボットポイント指標はピボットポイントとすべてのデータポイントのための3つのレジスタンスとサポートのレベルを描画します。StopOutPrice
このスクリプトは、ポジションのストップアウト価格（ポジションはこの価格でブローカーによって決済されます）とフリーマージンがマイナスになる際の価格（ロックアウト価格）計算します。