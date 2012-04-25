CodeBaseРазделы
Индикаторы

MA mass cloud - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Индикатор рисует облака, сформированные множеством скользящих средних с различными периодами.

Цвет облака зависит от взаимного расположения скользящих средних.

MA mass cloud

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/793

