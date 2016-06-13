MA mass cloud

Der Ultimate Oszillator von Larry Williams wird als gewichteter Wert von drei Stochastic-Indikatoren berechnet, er wird für schnelle, mittlere und kurze Perioden berechnet.

HighestLowestRange (HLR) stellt die relative Preisposition in einem Bereich von einigen X Balken zuvor fest. Wenn der Preis sich im unteren Bereich befindet (neues Tief), ist der Indikator gleich 0, wenn der Preis sich im oberen Bereich befindet (neues Hoch), ist der Indikator gleich 1 (oder 100%).