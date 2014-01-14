Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Nube masiva de MA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1756
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Nubes formadas por multitud Medias Móviles de periodos diferentes.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/793
Multi-Williams Percent Range trend indicator
Multi-Williams Percent Range trend indicator.DCC
El indicador traza el gráfico del símbolo especificado en una ventana separada.
Noticias VLine
El script agrega líneas verticales en la gráfica para los eventos de noticias.Puntos Pivote
Indicador clásico de puntos pivote, dibuja los pivotes y tres líneas de soporte y resistencia para todos los puntos de datos.