Индикаторы

i-Fractals-sig - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4748
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

3172552 & KimIV

Индикатор сигналов входа по фракталам.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 24.09.2007.

i-Fractals-sig

