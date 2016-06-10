コードベースセクション
i-Fractals-sig - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
955
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

3172552 & KimIV

フラクタルを使用した市場参入シグナルの指標。

この指標は元々MQL4で実装され2008年1月27日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

i-Fractals-sig

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/770

