i-Fractals-sig - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
955
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：
3172552 & KimIV
フラクタルを使用した市場参入シグナルの指標。
この指標は元々MQL4で実装され2008年1月27日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/770
