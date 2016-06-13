CodeBaseKategorien
Indikatoren

i-Fractals-sig - Indikator für den MetaTrader 5

3172552 & KimIV | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1164
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

3172552 & KimIV

Indikator für Markteinstiegssignale unter Verwendung von Fraktalen.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 27.01.2008 veröffentlicht.

i-Fractals-sig

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/770

