CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

^X_NonLinearRegression - indicateur pour MetaTrader 5

Senior Linux Hacker | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
28
Note:
(21)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Auteur réel :

Senior Linux Hacker

Cet indicateur construit un canal de régression non linéaire. En plus de construire un canal sur la zone des valeurs actuelles du graphique de prix, l'indicateur construit un canal dans le futur pour la fourchette de mouvement de prix attendue.

Indicateur ^X_NonLinearRegression

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/743

FisherTransform_HTF_Signal FisherTransform_HTF_Signal

L'indicateur FisherTransform_HTF_Signal affiche la direction de la tendance sous la forme d'un objet graphique avec une indication de tendance en couleur et émet des alertes ou des signaux sonores lorsque la tendance change.

ATR Cycles ATR Cycles

A volatility filter based on 3 ATR's: a fast ATR, a middle ATR, and a slow ATR

IBS IBS

L'indicateur Internal Bar Strength mesure la "force interne" de chaque barre en soustrayant le cours de clôture du cours le plus bas et en divisant le résultat obtenu par la différence entre le cours le plus haut et le cours le plus bas de la barre.

OHLC Candles with Ask and Bid OHLC Candles with Ask and Bid

Un graphique en chandeliers qui relie le prix de vente et le prix d'achat au plus haut et au plus bas des bougies.