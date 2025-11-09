Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
^X_NonLinearRegression - indicateur pour MetaTrader 5
- Publié par:
- Nikolay Kositsin
- Vues:
- 28
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Auteur réel :
Senior Linux Hacker
Cet indicateur construit un canal de régression non linéaire. En plus de construire un canal sur la zone des valeurs actuelles du graphique de prix, l'indicateur construit un canal dans le futur pour la fourchette de mouvement de prix attendue.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/743
L'indicateur FisherTransform_HTF_Signal affiche la direction de la tendance sous la forme d'un objet graphique avec une indication de tendance en couleur et émet des alertes ou des signaux sonores lorsque la tendance change.ATR Cycles
A volatility filter based on 3 ATR's: a fast ATR, a middle ATR, and a slow ATR
L'indicateur Internal Bar Strength mesure la "force interne" de chaque barre en soustrayant le cours de clôture du cours le plus bas et en divisant le résultat obtenu par la différence entre le cours le plus haut et le cours le plus bas de la barre.OHLC Candles with Ask and Bid
Un graphique en chandeliers qui relie le prix de vente et le prix d'achat au plus haut et au plus bas des bougies.