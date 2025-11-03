Le véritable auteur :

tageiger

Past Regression Deviated est un indicateur composé de 7 lignes parallèles - une sorte de canaux de prix, qui agissent comme support et résistance, ainsi qu'une ligne de tendance, qui est construite pour déterminer la direction du mouvement actuel.



L'indicateur Past Regression Deviated fonctionne bien avec les niveaux et peut être utilisé dans des stratégies de rupture ou de rebond à partir des limites.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 24.10.2007.