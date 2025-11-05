Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Niveaux fractals - indicateur pour MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
L'auteur réel :
lotos4u
Les principales différences entre l'indicateur et l'indicateur standard de fractales B.Williams :
- Il est possible de choisir une taille arbitraire pour l'"épaule" de la fractale (c'est-à-dire le nombre de barres à gauche et à droite nécessaire pour former une fractale sur la barre centrale). Les épaules droite et gauche peuvent être définies séparément (paramètres RightBars et LeftBars). Par exemple, si les deux épaules sont définies à 3, il faudra 7 chandeliers pour former une fractale.
- Des lignes horizontales sont tracées à partir de chaque fractale formée. Ces lignes forment des lignes de support/résistance "fractales" particulières.
- Les fractales elles-mêmes sont dessinées comme des losanges, mais les fractales, dans la direction de laquelle la rupture se produit, sont représentées par de gros points de couleur.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 17.08.2008.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/732
