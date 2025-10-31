CodeBaseSections
Indicateurs

DinapoliTargets_MTF - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publié:
Une grille de niveaux DiNapoli, construite sur le graphique d'une période plus large, basée sur les données de l'indicateur DiNapoliTargets.

Pour que l'indicateur fonctionne, un fichier compilé de l'indicateur DinapoliTargets doit être disponible dans le dossier terminal_data_terminal_folder\MQL5\Indicators du terminal client.

DinapoliTargets_MTF

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/716

