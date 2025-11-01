Rejoignez notre page de fans
RSI_AC_Stochastic_Signal - indicateur pour MetaTrader 5
Cet indicateur fournit des signaux de tendance du RSI sous forme de trapèzes colorés (la couleur correspond à la direction de la tendance) et des signaux d'entrée intégrale sous forme de barres colorées de l'oscillateur stochastique et de l'accélérateur de Bill Williams.
Les paramètres d'entrée de l'indicateur comprennent les paramètres d'entrée du RSI et les paramètres d'entrée de l'oscillateur stochastique :
//+-----------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+-----------------------------------+ input int RSI_Period=9; // Période RSI input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // Méthode de calcul du prix RSI input int STO_Period=5; // Période stochastique input int STOD_Period=5; // Période de la ligne de signal stochastique input int STO_Slowing=3; // Période de décélération stochastique input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; // Méthode de la moyenne stochastique input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Méthode de calcul stochastique des prix
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/721
