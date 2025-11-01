CodeBaseSections
Indicateurs

RSI_AC_Stochastic_Signal - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Cet indicateur fournit des signaux de tendance du RSI sous forme de trapèzes colorés (la couleur correspond à la direction de la tendance) et des signaux d'entrée intégrale sous forme de barres colorées de l'oscillateur stochastique et de l'accélérateur de Bill Williams.

Les paramètres d'entrée de l'indicateur comprennent les paramètres d'entrée du RSI et les paramètres d'entrée de l'oscillateur stochastique :

//+-----------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+-----------------------------------+
input int RSI_Period=9;                       // Période RSI
input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // Méthode de calcul du prix RSI
input int STO_Period=5;                       // Période stochastique
input int STOD_Period=5;                      // Période de la ligne de signal stochastique
input int STO_Slowing=3;                      // Période de décélération stochastique
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;      // Méthode de la moyenne stochastique
input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH;    // Méthode de calcul stochastique des prix

Indicateur RSI_AC_Stochastic_Signal

