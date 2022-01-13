Test rapide des idées de trading sur le graphique

Introduction

Le sixième championnat de trading automatisé a enfin commencé. Toute excitation initiale est terminée et nous pouvons enfin nous détendre un peu et examiner les robots de trading soumis. J'ai décidé de faire une petite recherche pour découvrir les caractéristiques les plus notables des robots de trading modernes et définir ce que nous pouvons attendre de leur activité de trading.

Cela s'est avéré assez difficile. Par conséquent, mes calculs ne peuvent pas être qualifiés de parfaitement précis ou complets, car les descriptions d'Expert Advisor et les rares commentaires des développeurs étaient les seules choses que j'avais. Cependant, nous pouvons encore tirer quelques conclusions et voici les résultats de mes calculs : 451 Expert Advisors participent au Championnat mais seulement 316 d'entre eux contiennent des descriptions significatives. Les développeurs des autres ont rempli leurs descriptions de salutations à leurs amis et à leur famille, de messages aux civilisations extraterrestres ou d'auto-applaudissements.

Les stratégies les plus populaires sur l'ATC 2012 :

le trading utilisant diverses constructions graphiques (niveaux de prix importants, niveaux de support-résistance, chaines) – 55 ;

l’analyse des mouvements de prix (pour différentes périodes de temps) – 33 ;

Les systèmes de suivi des tendances (je suppose que ces grands mots cachent une combinaison sur-optimisée de moyennes mobiles mais je peux me tromper) :) ) – 31 ;

les modèles de prix statistiques – 10 :

l’arbitrage, l’analyse de corrélation de symboles – 8;

l’analyse de la volatilité – 8 ;

les réseaux neuronaux -7 ;

l’analyse de chandelier – 5 ;

les moyenneurs – 5 ;

les ensembles de stratégies – 5 ;

le temps de séance de trading – 4 ;

le générateur de nombre aléatoire – 4 ;

le trading de l'actualité – 3,

les Vagues d'Elliott– 2.

Les stratégies d'indicateurs sont traditionnellement les plus populaires, bien sûr. Il est difficile de définir le rôle de chaque indicateur particulier dans un Expert Advisor particulier mais il est possible d'estimer le nombre absolu de leur utilisation :

Moyenne mobile - 75 ;

MACD – 54 ;

Oscillateur Stochastique – 25 ;

RSI – 23 ;

Bandes de Bollinger – 19 ;

Fractals – 8 ;

CCI, ATR – 7 indicateurs chacun ;

Zigzag, parabolique SAR – 6 indicateurs chacun ;

ADX – 5 ;

Momentum – 4 ;

indicateurs personnalisés (comment intriguer :) ) – 4 ;

Ichimoku, AO – 3 indicateurs chacun ;

ROC, WPR, StdDev, Volumes – 2 indicateurs chacun.

Les données permettent de tirer les conclusions suivantes : la plupart des participants utilisent des stratégies de suivi de trading avec des indicateurs. Peut-être que j'ai raté quelque chose lors de la collecte des données, et nous verrons l'avènement de quelques personnalités exceptionnelles dans le domaine du trading automatisé mais cela semble peu probable pour l'instant. Je pense que le problème principal est que les nouveaux arrivants attirés par le marché reçoivent dans la plupart des cas des règles au lieu de connaissances.



Par exemple, voici les règles d'utilisation du MACD, voici les signaux - optimisez maintenant les paramètres et gagnez de l'argent. Et si on utilisait un peu le cerveau ? Absurdité ! Les normes ont déjà été élaborées ! Pourquoi réinventer la roue ? Cependant, nous oublions souvent que les indicateurs qui sont si populaires maintenant ont également été inventés par des traders comme moi et vous. Ils avaient aussi leurs normes et leurs autorités. Peut-être qu'un nouvel indicateur portant votre nom deviendra un standard dans une dizaine d'années.

J'aimerais partager ma méthode de recherche d'idées de trading, ainsi que la méthode que j'utilise pour tester rapidement ces idées.





Description de la méthode

Toute analyse technique est basée sur un axiome simple - les prix tiennent compte de tout. Mais il y a un problème - cette déclaration manque de dynamique. Nous regardons le graphique et voyons une image statique : le prix a en fait tout considéré. Cependant, nous voulons savoir ce que le prix prendra en compte dans un certain laps de temps à l'avenir et où il ira, afin que nous puissions réaliser des bénéfices. Les indicateurs dérivés du prix ont été conçus exactement pour prédire les mouvements futurs possibles.



Comme nous le savons de la physique, la dérivée du premier ordre de la grandeur est la vitesse. Par conséquent, les indicateurs calculent la vitesse de changement de prix actuelle. Nous savons également que les grandeurs importantes ont une inertie empêchant la vitesse de changer brusquement de sa valeur sans l'intervention de forces externes considérables. C'est ainsi que nous abordons progressivement le concept de tendance - l'état des prix lorsque sa dérivée du premier ordre (la vitesse) garde sa valeur pendant la période où les forces externes (actualités, politiques des banques centrales, etc.) n'affectent pas le marché.

Mais revenons à notre point de départ - les prix tiennent compte de tout. Pour développer de nouvelles idées, nous devons examiner le comportement du prix et de ses dérivés au même intervalle de temps. Seul un examen attentif des graphiques des prix élèvera votre trading d'une foi aveugle jusqu'au niveau de compréhension authentique.



Cela peut ne pas conduire à des changements immédiats dans les résultats de trading, mais la capacité de répondre à de nombreuses questions sur le pourquoi jouera un rôle positif tôt ou tard. En outre, l'analyse visuelle des graphiques et des indicateurs vous permettra de trouver de toutes nouvelles corrélations entre les prix et les indicateurs totalement imprévues par leurs développeurs.

Supposons que vous ayez trouvé une nouvelle corrélation qui semble jouer en votre faveur. Quelle est la prochaine étape ? Le moyen le plus simple est d'écrire un Expert Advisor et de le tester sur des données historiques en s'assurant que votre hypothèse est correcte. Si ce n'est pas le cas, nous devons choisir une manière commune d'optimiser les paramètres. Le pire, c'est que nous n'avons pas été en mesure de répondre à la question pourquoi. Pourquoi notre Expert Advisor s'est-il avéré déficitaire/rentable ? Pourquoi y a-t-il eu un si gros retrait ? Sans les réponses, vous ne pourrez pas mettre en œuvre votre idée efficacement.

J'effectue les actions suivantes pour visualiser les résultats d'une corrélation obtenue directement sur le graphique :

Je crée ou modifie l'indicateur nécessaire, pour qu'il génère un signal : -1 pour la vente et 1 pour l'achat. Je connecte l'indicateur de solde affichant les points d'entrée et de sortie au graphique. L'indicateur montre également les changements de l'équilibre et de l'équité (en points) lors du traitement du signal. J'analyse dans quels cas et circonstances mes hypothèses sont correctes.

La méthode présente certains avantages.



Tout d'abord, l'indicateur de solde est entièrement calculé à l'aide de la méthode OnCalculate offrant une vitesse de calcul maximale et une disponibilité automatique des données historiques dans les tableaux de calcul d'entrée.



Deuxièmement, l'ajout du signal à l'indicateur existant est une étape intermédiaire entre la création d'un Expert Advisor via Wizard et son développement par vous-même.



Troisièmement, une idée et un résultat final peuvent être vus sur un seul graphique. Bien sûr, la méthode a quelques limites : un signal est lié au cours de la fermeture de la barre, le solde est calculé pour le lot constant, il n'y a pas d'options pour trader avec des ordres en attente. Cependant, toutes ces limitations peuvent être facilement corrigées/améliorées.





Mise en œuvre

Développons un indicateur de signal simple pour comprendre son fonctionnement et évaluer la commodité de la méthode. J'ai longtemps entendu parler des modèles de chandeliers. Alors, pourquoi ne pas découvrir leur travail en pratique ? J'ai sélectionné les modèles inversés "marteau" et "étoile filante" comme signaux d'achat et de vente, respectivement. Les images ci-dessous montrent leur aspect schématique :





Figure 1. Modèles de chandeliers "marteau" et "étoile filante"

Maintenant, définissons les règles d'entrée sur le marché lorsque le motif "marteau" apparaît.

La valeur la plus basse de la bougie doit être inférieure à celle des cinq bougies précédentes ; Le corps de la bougie ne doit pas dépasser 50 % de sa hauteur totale ; L'ombre supérieure de la bougie ne doit pas dépasser 0% de sa hauteur totale ; La hauteur de la bougie ne doit pas être inférieure à 100 % de la hauteur moyenne des cinq bougies qui la précèdent ; Le prix de clôture du modèle devrait être inférieur à la moyenne mobile sur 10 périodes.

Si ces conditions sont remplies, nous devrions ouvrir une position longue. Les règles sont les mêmes pour le motif "étoile filante". La seule différence est que nous devrions ouvrir une position courte :

La valeur la plus élevée de la bougie doit être supérieure à celle des cinq bougies précédentes ; Le corps de la bougie ne doit pas dépasser 50 % de sa hauteur totale ; L'ombre inférieure de la bougie ne doit pas dépasser 0% de sa hauteur totale ; La hauteur de la bougie ne doit pas être inférieure à 100 % de la hauteur moyenne des cinq bougies qui la précèdent ; Le prix de fermeture du modèle devrait être supérieur à la moyenne mobile sur 10-périodes.

J'ai utilisé un style gras pour les paramètres que j'ai utilisés en fonction de dessins qui peuvent être optimisés à l'avenir (si le motif montre des résultats acceptables). Les limitations que je veux mettre en œuvre nous permettent d'effacer les schémas de ceux qui ont une apparence inappropriée (pp. 1-3), ainsi que de ceux qui sont sciemment faibles et qui ne peuvent pas être acceptés comme signaux.

De plus, nous devons déterminer les moments de sortie. Étant donné que les modèles mentionnés apparaissent comme des signaux d'inversion de tendance, la tendance existe au moment où la bougie appropriée apparaît. Par conséquent, la moyenne mobile chassant le prix sera également présente. Le signal de sortie est formé par le croisement du prix et de sa moyenne mobile sur 10-périodes.

Maintenant, il est temps de faire un peu de programmation. Développons un nouvel indicateur personnalisé dans l'assistant MQL5, nommons-le PivotCandles et décrivons son comportement. Définissons les valeurs renvoyées pour connecter l'indicateur de solde :

-1 – ouvrir une position de vente ;

-2 – fermer une position d'achat ;

0 – aucun signal ;

1 – ouvrir une position d'achat ;

2 – fermer une position de vente.

Comme vous le savez, les vrais programmeurs ne recherchent pas la facilité. Ils recherchent les plus faciles. :) Je ne suis pas une exception. En écoutant de la musique dans mes écouteurs et en buvant du café aromatique, j'ai créé le fichier avec la classe à mettre en œuvre dans un indicateur et dans un Expert Advisor (au cas où je déciderais de le développer en fonction de l'indicateur). Peut-être qu'il peut même être modifié pour d'autres modèles de chandeliers. Le code ne contient rien de nouveau. Je pense que les commentaires implémentés sur le code couvrent toutes les questions possibles.

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" input int iMaxBodySize = 50 ; input int iMaxShadowSize = 0 ; input int iVolatilityCandlesCount = 5 ; input int iPrevCandlesCount = 5 ; input int iVolatilityPercent = 100 ; input int iMAPeriod = 10 ; class CPivotCandlesClass { private : MqlRates m_candles[]; int m_history_depth; int m_handled_candles_count; double m_ma_value; double m_prev_ma_value; bool m_is_highest; bool m_is_lowest; double m_volatility; int m_candle_pattern; void PrepareArrayForNewCandle(); int CheckCandleSize( MqlRates &candle); void PrepareCalculation(); protected : int DoAnalizeNewCandle(); public : void CPivotCandlesClass(); void CleanupHistory(); double MAValue() { return m_ma_value;} int AnalizeNewCandle( MqlRates & candle); int AnalizeNewCandle( const datetime time, const double open, const double high, const double low, const double close, const long tick_volume, const long volume, const int spread ); }; void CPivotCandlesClass::CPivotCandlesClass() { m_history_depth = ( int ) MathMax ( MathMax ( iVolatilityCandlesCount + 1 , iPrevCandlesCount + 1 ), iMAPeriod); m_handled_candles_count = 0 ; m_prev_ma_value = 0 ; m_ma_value = 0 ; ArrayResize (m_candles, m_history_depth); } void CPivotCandlesClass::CleanupHistory() { ArrayFree (m_candles); ArrayResize (m_candles, m_history_depth); m_handled_candles_count = 0 ; m_prev_ma_value = 0 ; m_ma_value = 0 ; } int CPivotCandlesClass::AnalizeNewCandle( const datetime time, const double open, const double high, const double low, const double close, const long tick_volume, const long volume, const int spread ) { PrepareArrayForNewCandle(); m_candles[ 0 ].time = time; m_candles[ 0 ].open = open; m_candles[ 0 ].high = high; m_candles[ 0 ].low = low; m_candles[ 0 ].close = close; m_candles[ 0 ].tick_volume = tick_volume; m_candles[ 0 ].real_volume = volume; m_candles[ 0 ].spread = spread; if (m_handled_candles_count < m_history_depth) return 0 ; else return DoAnalizeNewCandle(); } int CPivotCandlesClass::AnalizeNewCandle( MqlRates & candle) { PrepareArrayForNewCandle(); m_candles[ 0 ] = candle; if (m_handled_candles_count < m_history_depth) return 0 ; else return DoAnalizeNewCandle(); } void CPivotCandlesClass::PrepareArrayForNewCandle() { ArrayCopy (m_candles, m_candles, 1 , 0 , m_history_depth- 1 ); m_handled_candles_count++; } void CPivotCandlesClass::PrepareCalculation() { m_prev_ma_value = m_ma_value; m_ma_value = 0 ; m_is_highest = true ; m_is_lowest = true ; m_volatility = 0 ; double price_sum = 0 ; for ( int i= 0 ; i<m_history_depth; i++) { if (i<iMAPeriod) price_sum += m_candles[i].close; if (i> 0 && i<=iVolatilityCandlesCount) m_volatility += m_candles[i].high - m_candles[i].low; if (i> 0 && i<=iPrevCandlesCount) { m_is_highest = m_is_highest && (m_candles[ 0 ].high > m_candles[i].high); m_is_lowest = m_is_lowest && (m_candles[ 0 ].low < m_candles[i].low); } } m_ma_value = price_sum / iMAPeriod; m_volatility /= iVolatilityCandlesCount; m_candle_pattern = CheckCandleSize(m_candles[ 0 ]); } int CPivotCandlesClass::CheckCandleSize( MqlRates &candle) { double candle_height=candle.high-candle.low; double candle_body= MathAbs (candle.close-candle.open); if (candle_body/candle_height* 100.0 >iMaxBodySize) return 0 ; double candle_top_shadow=candle.high- MathMax (candle.open,candle.close); double candle_bottom_shadow= MathMin (candle.open,candle.close)-candle.low; if (candle_top_shadow/candle_height* 100.0 <=iMaxShadowSize) return 1 ; else if (candle_bottom_shadow/candle_height* 100.0 <=iMaxShadowSize) return - 1 ; else return 0 ; } int CPivotCandlesClass::DoAnalizeNewCandle() { PrepareCalculation(); int signal = 0 ; if (m_candles[ 1 ].close > m_prev_ma_value && m_candles[ 0 ].close < m_ma_value) signal = 2 ; else if (m_candles[ 1 ].close < m_prev_ma_value && m_candles[ 0 ].close > m_ma_value) signal = - 2 ; if (m_candles[0].high - m_candles[0].low >= iVolatilityPercent / 100.0 * m_volatility) { if (m_candle_pattern < 0 && m_is_highest && m_candles[ 0 ].close > m_ma_value) signal = - 1 ; else if (m_candle_pattern > 0 && m_is_lowest && m_candles[ 0 ].close < m_ma_value) signal = 1 ; } return signal; }

On peut voir que toute la partie calcul est effectuée par la classe CPivotCandlesClass. Il est considéré comme une bonne programmation de séparer la partie calcul à partir de la partie visuelle et j'essaie de faire de mon mieux pour suivre cette recommandation. Les avantages ne tardent pas à venir - ci-dessous le code de l'indicateur lui-même:

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "SlowMA" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrAliceBlue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "ChartSignal" #property indicator_type2 DRAW_COLOR_ARROW #property indicator_color2 clrLightSalmon,clrOrangeRed,clrBlack,clrSteelBlue,clrLightBlue #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 3 #include <PivotCandlesClass.mqh> double SMA[]; double Signal[]; double ChartSignal[]; double SignalColor[]; CPivotCandlesClass PivotCandlesClass; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,SMA, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,ChartSignal, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,SignalColor, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 3 ,Signal, INDICATOR_CALCULATIONS ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (prev_calculated == 0 ) PivotCandlesClass.CleanupHistory(); int end_calc_edge = rates_total- 1 ; if (prev_calculated >= end_calc_edge) return end_calc_edge; for ( int i=prev_calculated; i<end_calc_edge; i++) { int signal = PivotCandlesClass.AnalizeNewCandle(time[i],open[i],high[i],low[i],close[i],tick_volume[i],volume[i],spread[i]); Signal[i] = signal; SMA[i] = PivotCandlesClass.MAValue(); if (signal < 0 ) ChartSignal[i]=high[i]; else if (signal > 0 ) ChartSignal[i]=low[i]; else ChartSignal[i]= 0 ; SignalColor[i]=signal+ 2 ; } SMA[end_calc_edge] = SMA[end_calc_edge- 1 ]; return (end_calc_edge); }

L'indicateur est prêt. Maintenant, testons-le sur l'un des graphiques. Pour ce faire, installez l'indicateur compilé sur le graphique. Après cela, nous verrons quelque chose de similaire à ce qui est montré dans l'image ci-dessous.





Figure 2. Indicateur de motifs de chandeliers « marteau » et « étoile filante »

Les points de couleur indiquent les entrées et sorties possibles du marché. Les couleurs sont sélectionnées comme suit :

rouge foncé – vendre ;

bleu foncé – acheter ;

rouge clair – fermeture de position longue ;

rouge clair – fermeture de position courte.

Des signaux de fermeture se forment à chaque fois que le prix atteint sa moyenne mobile. Le signal est ignoré, s'il n'y avait pas de positions à ce moment-là.

Passons maintenant au sujet principal de l'article. Nous avons l'indicateur avec le tampon de signal générant seulement certains signaux. Montrons dans une fenêtre séparée du même graphique à quel point ces signaux peuvent être rentables/pertes s'ils sont réellement suivis. L'indicateur a été développé spécialement pour ce cas. Il peut se connecter à un autre indicateur et ouvrir/fermer des positions virtuelles en fonction des signaux entrants.

Tout comme avec l'indicateur précédent, nous devons diviser le code en deux parties - calcul et visuel. Ci-dessous, le résultat d'une nuit blanche mais j'espère que cela en vaut la peine. :)

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" struct BalanceResults { double balance; double equity; }; int FindIndicatorHandle( string _name) { int windowsCount = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WINDOWS_TOTAL ); for ( int w=windowsCount- 1 ; w>= 0 ; w--) { int indicatorsCount = ChartIndicatorsTotal ( 0 ,w); for ( int i= 0 ;i<indicatorsCount;i++) { string name = ChartIndicatorName ( 0 ,w,i); if (name == _name) return ChartIndicatorGet( 0 ,w,name); } } return - 1 ; } class CBaseBalanceCalculator { private : double m_position_volume; double m_position_price; double m_symbol_points; BalanceResults m_results; public : void CBaseBalanceCalculator( string symbol_name = "" ); void Cleanup(); BalanceResults Calculate( const double _prev_balance, const int _signal, const double _next_open, const double _next_spread ); }; void CBaseBalanceCalculator::CBaseBalanceCalculator( string symbol_name = "" ) { Cleanup(); if (symbol_name == "" ) m_symbol_points = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_POINT ); else m_symbol_points = SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ); } void CBaseBalanceCalculator::Cleanup() { m_position_volume = 0 ; m_position_price = 0 ; } BalanceResults CBaseBalanceCalculator::Calculate( const double _prev_balance, const int _signal, const double _next_open, const double _next_spread ) { ZeroMemory (m_results); double current_price = 0 ; double profit = 0 ; if (_signal == 0 ) m_results.balance = _prev_balance; else if (_signal * m_position_volume >= 0 ) { if (m_position_volume != 0 ) m_results.balance = _prev_balance; else if (_signal == 1 ) { current_price = _next_open + _next_spread * m_symbol_points; m_position_price = (m_position_volume * m_position_price + current_price) / (m_position_volume + 1 ); m_position_volume = m_position_volume + 1 ; m_results.balance = _prev_balance; } else if (_signal == - 1 ) { current_price = _next_open; m_position_price = (-m_position_volume * m_position_price + current_price) / (-m_position_volume + 1 ); m_position_volume = m_position_volume - 1 ; m_results.balance = _prev_balance; } else m_results.balance = _prev_balance; } else { if (_signal > 0 ) { current_price = _next_open + _next_spread * m_symbol_points; profit = (current_price - m_position_price) / m_symbol_points * m_position_volume; m_results.balance = _prev_balance + profit; if (_signal == 1 ) { m_position_price = current_price; m_position_volume = 1 ; } else m_position_volume = 0 ; } else { current_price = _next_open; profit = (current_price - m_position_price) / m_symbol_points * m_position_volume; m_results.balance = _prev_balance + profit; if (_signal == - 1 ) { m_position_price = current_price; m_position_volume = - 1 ; } else m_position_volume = 0 ; } } if (m_position_volume > 0 ) { current_price = _next_open; profit = (current_price - m_position_price) / m_symbol_points * m_position_volume; m_results.equity = m_results.balance + profit; } else if (m_position_volume < 0 ) { current_price = _next_open + _next_spread * m_symbol_points; profit = (current_price - m_position_price) / m_symbol_points * m_position_volume; m_results.equity = m_results.balance + profit; } else m_results.equity = m_results.balance; return m_results; }

La classe de calcul est prête. Maintenant, nous devons implémenter l'affichage de l'indicateur pour voir comment cela fonctionne.

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 3 #property indicator_level1 0.0 #property indicator_levelcolor Silver #property indicator_levelstyle STYLE_DOT #property indicator_levelwidth 1 #property indicator_label1 "Balance" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_color1 clrBlue,clrRed #property indicator_style1 STYLE_DOT #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "Equity" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrLime #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #property indicator_label3 "Zero" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrGray #property indicator_style3 STYLE_DOT #property indicator_width3 1 #include <BalanceClass.mqh> input string iParentName = "" ; input int iSignalBufferIndex = - 1 ; input datetime iStartTime = D'01.01.2012' ; input datetime iEndTime = 0 ; double Balance[]; double BalanceColor[]; double Equity[]; double Zero[]; double Signal[ 1 ]; int parent_handle; CBaseBalanceCalculator calculator; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,Balance, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,BalanceColor, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 2 ,Equity, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,Zero, INDICATOR_DATA ); parent_handle = FindIndicatorHandle(iParentName); if (parent_handle < 0 ) { Print ( "Error! Parent indicator not found" ); return - 1 ; } return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int start_index = prev_calculated; int end_index = rates_total- 1 ; for ( int i=start_index; i<end_index; i++) { if (time[i] < iStartTime) { Balance[i] = 0 ; Equity[i] = 0 ; continue ; } if (time[i] > iEndTime && iEndTime != 0 ) { Equity[i] = (i== 0 ) ? 0 : Equity[i- 1 ]; Balance[i] = Equity[i]; continue ; } if ( CopyBuffer (parent_handle,iSignalBufferIndex,time[i], 1 ,Signal)==- 1 ) { Print ( "Data copy error: " + IntegerToString ( GetLastError ())); return ( 0 ); } BalanceResults results = calculator.Calculate(i== 0 ? 0 :Balance[i- 1 ], ( int )Signal[ 0 ], open[i+ 1 ], spread[ 1 + 1 ]); Balance[i] = results.balance; Equity[i] = results.equity; Zero[i] = 0 ; if (Balance[i] >= 0 ) BalanceColor[i] = 0 ; else BalanceColor[i] = 1 ; } Balance[end_index] = Balance[end_index- 1 ]; Equity[end_index] = Equity[end_index- 1 ]; BalanceColor[end_index] = BalanceColor[end_index- 1 ]; Zero[end_index] = 0 ; return rates_total; }

C'est enfin fini ! Compilons-le et examinons les résultats.





Mode d'emploi

Pour évaluer le fonctionnement de notre indicateur nouvellement développé, il doit être joint au graphique contenant au moins un indicateur de signal. Si vous avez suivi toutes les étapes, nous avons déjà un tel indicateur – PivotCandles. Nous devons donc configurer les paramètres d'entrée. Voyons ce qu'il faut préciser :

Nom de l'indicateur pour le calcul du solde (chaîne) - nous devons garder à l'esprit que la liaison de l'indicateur de solde est effectuée par nom. Ce champ est donc obligatoire.

(chaîne) - nous devons garder à l'esprit que la liaison de l'indicateur de solde est effectuée par nom. Ce champ est donc obligatoire. Numéro d'index du tampon de signal (entier) - un autre paramètre critique. L'indicateur de signal peut générer plusieurs signaux selon un algorithme préalablement défini. Par conséquent, l'indicateur d'équilibre doit avoir les données concernant le signal du tampon qu'il doit calculer.

(entier) - un autre paramètre critique. L'indicateur de signal peut générer plusieurs signaux selon un algorithme préalablement défini. Par conséquent, l'indicateur d'équilibre doit avoir les données concernant le signal du tampon qu'il doit calculer. Date de début du calcul (date/heure) – date initiale du calcul du solde.

(date/heure) – date initiale du calcul du solde. Date de fin du calcul (date/heure) – date de fin du calcul du solde. Si la date n'est pas sélectionnée (égale à zéro), le calcul se fera jusqu'à la dernière barre.

La figure 3 montre la configuration des deux premiers paramètres pour attacher l'indicateur de solde au troisième tampon de l'indicateur PivotCandles. Les deux paramètres restants peuvent être réglés à votre guise.







Figure 3. Paramètres de l'indicateur d'équilibre



Si toutes les étapes précédentes ont été effectuées correctement, vous devriez voir une image très similaire à celle illustrée ci-dessous.





Figure 4. Courbes de solde et de capitaux propres générées à l'aide des signaux de l'indicateur PivotCandles

Maintenant, nous pouvons essayer différents délais et symboles et découvrir les entrées de marché les plus rentables et les plus déficitaires. Il faut ajouter que cette approche permet de trouver les corrélations de marché affectant vos résultats de trading.

A l'origine, je voulais comparer le temps passé à tester l'Expert Advisor sur la base des mêmes signaux avec le temps passé à utiliser la méthode décrite ci-dessus. Mais ensuite, j'ai abandonné l'idée, car le recalcul de l'indicateur prend environ une seconde. Un délai aussi court n'est certainement pas encore atteint par l'Expert Advisor avec son historique de téléchargement et ses algorithmes de génération de ticks.





Conclusion

La méthode décrite ci-dessus est très rapide. En outre, il fournit la clarté dans le test des indicateurs qui génèrent des signaux d'ouverture/fermeture de position. Il permet aux traders d'analyser les signaux et les réponses du dépôt à ceux-ci dans une seule fenêtre graphique. Mais il a encore ses limites dont nous devons être conscients :

le tampon de signal de l'indicateur analysé doit être préalablement préparé ;

les signaux sont liés à l'heure d'ouverture du nouveau bar ;

non ММ lors du calcul du solde ;

Cependant, malgré ces lacunes, j'espère que les bénéfices seront plus importants et que cette méthode de test prendra sa place parmi les autres outils conçus pour analyser le comportement du marché et traiter les signaux générés par le marché.