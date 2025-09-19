SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / VolumeHedger EA GOLD BTC 6 Set Files
OMG FZE LLC

VolumeHedger EA GOLD BTC 6 Set Files

OMG FZE LLC
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 58%
PUPrime-Live2
1:500
Total de Trades:
428
Transacciones Rentables:
260 (60.74%)
Transacciones Irrentables:
168 (39.25%)
Mejor transacción:
395.72 USD
Peor transacción:
-244.26 USD
Beneficio Bruto:
4 909.25 USD (1 335 526 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 954.53 USD (732 588 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (184.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
430.60 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
11.73%
Carga máxima del depósito:
39.36%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.59
Transacciones Largas:
165 (38.55%)
Transacciones Cortas:
263 (61.45%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
2.23 USD
Beneficio medio:
18.88 USD
Pérdidas medias:
-23.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-7.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-364.92 USD (4)
Crecimiento al mes:
10.63%
Pronóstico anual:
128.92%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
126.24 USD
Máxima:
600.00 USD (21.19%)
Reducción relativa:
De balance:
28.41% (600.00 USD)
De fondos:
37.48% (632.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.s 388
BTCUSD 40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.s 589
BTCUSD 365
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.s -24K
BTCUSD 627K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Reducción
Mejor transacción: +395.72 USD
Peor transacción: -244 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +184.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.00 USD

This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss. 

I have prepared a group of 6 set files with RiskLow.

  • Expected Monthly Profit: 20%
  • Amount of Loss: 50%
  • Min Required Deposit: 2200$ ( 500x leverage for Gold and BTC)
  • Used Strategies: Lydians + Trend Catcher + Engulfing (replaced with Volume Hedging Indi on 22 Oct)
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.


