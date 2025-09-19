- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
428
Transacciones Rentables:
260 (60.74%)
Transacciones Irrentables:
168 (39.25%)
Mejor transacción:
395.72 USD
Peor transacción:
-244.26 USD
Beneficio Bruto:
4 909.25 USD (1 335 526 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 954.53 USD (732 588 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (184.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
430.60 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
11.73%
Carga máxima del depósito:
39.36%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.59
Transacciones Largas:
165 (38.55%)
Transacciones Cortas:
263 (61.45%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
2.23 USD
Beneficio medio:
18.88 USD
Pérdidas medias:
-23.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-7.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-364.92 USD (4)
Crecimiento al mes:
10.63%
Pronóstico anual:
128.92%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
126.24 USD
Máxima:
600.00 USD (21.19%)
Reducción relativa:
De balance:
28.41% (600.00 USD)
De fondos:
37.48% (632.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|388
|BTCUSD
|40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.s
|589
|BTCUSD
|365
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.s
|-24K
|BTCUSD
|627K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +395.72 USD
Peor transacción: -244 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +184.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PUPrime-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss.
I have prepared a group of 6 set files with RiskLow.
- Expected Monthly Profit: 20%
- Amount of Loss: 50%
- Min Required Deposit: 2200$ ( 500x leverage for Gold and BTC)
- Used Strategies: Lydians + Trend Catcher + Engulfing (replaced with Volume Hedging Indi on 22 Oct)
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.
