OMG FZE LLC

FX Hotel Development in Progress

OMG FZE LLC
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 3%
PUPrime-Live2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
54 (69.23%)
Transacciones Irrentables:
24 (30.77%)
Mejor transacción:
136.08 USD
Peor transacción:
-78.06 USD
Beneficio Bruto:
1 271.26 USD (960 379 pips)
Pérdidas Brutas:
-675.80 USD (745 091 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (544.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
544.75 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
17.50%
Carga máxima del depósito:
0.18%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
68
Tiempo medio de espera:
52 minutos
Factor de Recuperación:
2.50
Transacciones Largas:
36 (46.15%)
Transacciones Cortas:
42 (53.85%)
Factor de Beneficio:
1.88
Beneficio Esperado:
7.63 USD
Beneficio medio:
23.54 USD
Pérdidas medias:
-28.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-87.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-238.02 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
194.32 USD
Máxima:
238.56 USD (1.19%)
Reducción relativa:
De balance:
1.19% (238.20 USD)
De fondos:
0.14% (28.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.p 43
BTCUSD 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.p 363
BTCUSD 232
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.p 5.7K
BTCUSD 210K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PUPrime-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Set File Magic Pos Loss Profit (M) Potantial Note Last Loss
BTC MACD 55736 6 930 260 Medium
BTC Lydians 85736 4 2130 400 Safe
GOLD Trendcather 4 2120 520 Safe
GOLD Lydians 20M-4H 4 1440 400 Yearly 1 lose Lot size can be reduced by half. 2025.11.19
GOLD Lydians-R 20M-4H 4 720 200 Yearly 1 lose 2025.03.05
GOLD SuperTr 23730 4 720 130 Safe
GOLD SuperTr-R 23731 4-5 2100 150 Safe
GOLD ATR- 5 700 300 Medium

Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
































No hay comentarios
2025.12.29 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
