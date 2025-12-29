- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
54 (69.23%)
Transacciones Irrentables:
24 (30.77%)
Mejor transacción:
136.08 USD
Peor transacción:
-78.06 USD
Beneficio Bruto:
1 271.26 USD (960 379 pips)
Pérdidas Brutas:
-675.80 USD (745 091 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (544.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
544.75 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
17.50%
Carga máxima del depósito:
0.18%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
68
Tiempo medio de espera:
52 minutos
Factor de Recuperación:
2.50
Transacciones Largas:
36 (46.15%)
Transacciones Cortas:
42 (53.85%)
Factor de Beneficio:
1.88
Beneficio Esperado:
7.63 USD
Beneficio medio:
23.54 USD
Pérdidas medias:
-28.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-87.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-238.02 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
194.32 USD
Máxima:
238.56 USD (1.19%)
Reducción relativa:
De balance:
1.19% (238.20 USD)
De fondos:
0.14% (28.80 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|43
|BTCUSD
|35
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.p
|363
|BTCUSD
|232
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.p
|5.7K
|BTCUSD
|210K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +136.08 USD
Peor transacción: -78 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +544.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -87.42 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PUPrime-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
|Set File
|Magic
|Pos
|Loss
|Profit (M)
|Potantial
|Note
|Last Loss
|BTC MACD
|55736
|6
|930
|260
|Medium
|BTC Lydians
|85736
|4
|2130
|400
|Safe
|GOLD Trendcather
|4
|2120
|520
|Safe
|GOLD Lydians 20M-4H
|4
|1440
|400
|Yearly 1 lose
|Lot size can be reduced by half.
|2025.11.19
|GOLD Lydians-R 20M-4H
|4
|720
|200
|Yearly 1 lose
|2025.03.05
|GOLD SuperTr
|23730
|4
|720
|130
|Safe
|GOLD SuperTr-R
|23731
|4-5
|2100
|150
|Safe
|GOLD ATR-
|5
|700
|300
|Medium
Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
3%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
2
100%
78
69%
17%
1.88
7.63
USD
USD
1%
1:500