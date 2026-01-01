- Incremento
Total de Trades:
37
Transacciones Rentables:
28 (75.67%)
Transacciones Irrentables:
9 (24.32%)
Mejor transacción:
10.56 AUD
Peor transacción:
-3.43 AUD
Beneficio Bruto:
57.74 AUD (4 665 pips)
Pérdidas Brutas:
-9.00 AUD (823 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (13.10 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.41 AUD (6)
Ratio de Sharpe:
0.61
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
7.70
Transacciones Largas:
20 (54.05%)
Transacciones Cortas:
17 (45.95%)
Factor de Beneficio:
6.42
Beneficio Esperado:
1.32 AUD
Beneficio medio:
2.06 AUD
Pérdidas medias:
-1.00 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-6.00 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.00 AUD (3)
Crecimiento al mes:
3.46%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 AUD
Máxima:
6.33 AUD (0.61%)
Reducción relativa:
De balance:
0.61% (6.33 AUD)
De fondos:
0.00% (0.00 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD.a
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD.a
|37
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD.a
|3.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
