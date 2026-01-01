- Incremento
Total de Trades:
31
Transacciones Rentables:
26 (83.87%)
Transacciones Irrentables:
5 (16.13%)
Mejor transacción:
13.48 AUD
Peor transacción:
-0.16 AUD
Beneficio Bruto:
69.94 AUD (4 642 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.44 AUD (27 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (36.03 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
36.03 AUD (15)
Ratio de Sharpe:
0.77
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
35 minutos
Factor de Recuperación:
330.95
Transacciones Largas:
22 (70.97%)
Transacciones Cortas:
9 (29.03%)
Factor de Beneficio:
158.95
Beneficio Esperado:
2.24 AUD
Beneficio medio:
2.69 AUD
Pérdidas medias:
-0.09 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-0.21 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.21 AUD (2)
Crecimiento al mes:
4.92%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 AUD
Máxima:
0.21 AUD (0.02%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 AUD)
De fondos:
0.00% (0.00 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.a
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.a
|4.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Mejor transacción: +13.48 AUD
Peor transacción: -0 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +36.03 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.21 AUD
