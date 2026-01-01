- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
28 (75.67%)
損失トレード:
9 (24.32%)
ベストトレード:
10.56 AUD
最悪のトレード:
-3.43 AUD
総利益:
57.74 AUD (4 665 pips)
総損失:
-9.00 AUD (823 pips)
最大連続の勝ち:
7 (13.10 AUD)
最大連続利益:
20.41 AUD (6)
シャープレシオ:
0.61
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.70
長いトレード:
20 (54.05%)
短いトレード:
17 (45.95%)
プロフィットファクター:
6.42
期待されたペイオフ:
1.32 AUD
平均利益:
2.06 AUD
平均損失:
-1.00 AUD
最大連続の負け:
3 (-6.00 AUD)
最大連続損失:
-6.00 AUD (3)
月間成長:
4.09%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
6.33 AUD (0.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 AUD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD.a
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD.a
|37
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD.a
|3.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.56 AUD
最悪のトレード: -3 AUD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +13.10 AUD
最大連続損失: -6.00 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
