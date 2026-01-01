- Wachstum
Trades insgesamt:
37
Gewinntrades:
28 (75.67%)
Verlusttrades:
9 (24.32%)
Bester Trade:
10.56 AUD
Schlechtester Trade:
-3.43 AUD
Bruttoprofit:
57.74 AUD (4 665 pips)
Bruttoverlust:
-9.00 AUD (823 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (13.10 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.41 AUD (6)
Sharpe Ratio:
0.61
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
7.70
Long-Positionen:
20 (54.05%)
Short-Positionen:
17 (45.95%)
Profit-Faktor:
6.42
Mathematische Gewinnerwartung:
1.32 AUD
Durchschnittlicher Profit:
2.06 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.00 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-6.00 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.00 AUD (3)
Wachstum pro Monat :
4.09%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 AUD
Maximaler:
6.33 AUD (0.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 AUD)
Kapital:
0.00% (0.00 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD.a
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD.a
|37
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD.a
|3.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10.56 AUD
Schlechtester Trade: -3 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.10 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.00 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
