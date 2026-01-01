- Incremento
Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
18 (85.71%)
Transacciones Irrentables:
3 (14.29%)
Mejor transacción:
14.93 AUD
Peor transacción:
-2.57 AUD
Beneficio Bruto:
82.85 AUD (5 526 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.78 AUD (185 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (59.70 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
59.70 AUD (14)
Ratio de Sharpe:
0.84
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
15 minutos
Factor de Recuperación:
31.16
Transacciones Largas:
13 (61.90%)
Transacciones Cortas:
8 (38.10%)
Factor de Beneficio:
29.80
Beneficio Esperado:
3.81 AUD
Beneficio medio:
4.60 AUD
Pérdidas medias:
-0.93 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2.57 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.57 AUD (1)
Crecimiento al mes:
2.34%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 AUD
Máxima:
2.57 AUD (0.24%)
Reducción relativa:
De balance:
0.24% (2.57 AUD)
De fondos:
0.00% (0.00 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.a
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.a
|5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
