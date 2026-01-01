SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Grid PAI EA 2
Pavlo Plotnikov

Grid PAI EA 2

Pavlo Plotnikov
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
28 (75.67%)
Negociações com perda:
9 (24.32%)
Melhor negociação:
10.56 AUD
Pior negociação:
-3.43 AUD
Lucro bruto:
57.74 AUD (4 665 pips)
Perda bruta:
-9.00 AUD (823 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (13.10 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
20.41 AUD (6)
Índice de Sharpe:
0.61
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.70
Negociações longas:
20 (54.05%)
Negociações curtas:
17 (45.95%)
Fator de lucro:
6.42
Valor esperado:
1.32 AUD
Lucro médio:
2.06 AUD
Perda média:
-1.00 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.00 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-6.00 AUD (3)
Crescimento mensal:
4.09%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
6.33 AUD (0.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD.a 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD.a 37
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD.a 3.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.56 AUD
Pior negociação: -3 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +13.10 AUD
Máxima perda consecutiva: -6.00 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.01 12:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
