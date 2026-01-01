- Crescimento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
28 (75.67%)
Negociações com perda:
9 (24.32%)
Melhor negociação:
10.56 AUD
Pior negociação:
-3.43 AUD
Lucro bruto:
57.74 AUD (4 665 pips)
Perda bruta:
-9.00 AUD (823 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (13.10 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
20.41 AUD (6)
Índice de Sharpe:
0.61
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.70
Negociações longas:
20 (54.05%)
Negociações curtas:
17 (45.95%)
Fator de lucro:
6.42
Valor esperado:
1.32 AUD
Lucro médio:
2.06 AUD
Perda média:
-1.00 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.00 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-6.00 AUD (3)
Crescimento mensal:
4.09%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
6.33 AUD (0.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD.a
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD.a
|37
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD.a
|3.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Melhor negociação: +10.56 AUD
Pior negociação: -3 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +13.10 AUD
Máxima perda consecutiva: -6.00 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
