Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
28 (75.67%)
Убыточных трейдов:
9 (24.32%)
Лучший трейд:
10.56 AUD
Худший трейд:
-3.43 AUD
Общая прибыль:
57.74 AUD (4 665 pips)
Общий убыток:
-9.00 AUD (823 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (13.10 AUD)
Макс. прибыль в серии:
20.41 AUD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.70
Длинных трейдов:
20 (54.05%)
Коротких трейдов:
17 (45.95%)
Профит фактор:
6.42
Мат. ожидание:
1.32 AUD
Средняя прибыль:
2.06 AUD
Средний убыток:
-1.00 AUD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.00 AUD)
Макс. убыток в серии:
-6.00 AUD (3)
Прирост в месяц:
4.09%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
6.33 AUD (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 AUD)
По эквити:
0.00% (0.00 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD.a
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD.a
|37
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD.a
|3.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Лучший трейд: +10.56 AUD
Худший трейд: -3 AUD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +13.10 AUD
Макс. убыток в серии: -6.00 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
