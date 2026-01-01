СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Grid PAI EA 2
Pavlo Plotnikov

Grid PAI EA 2

Pavlo Plotnikov
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
28 (75.67%)
Убыточных трейдов:
9 (24.32%)
Лучший трейд:
10.56 AUD
Худший трейд:
-3.43 AUD
Общая прибыль:
57.74 AUD (4 665 pips)
Общий убыток:
-9.00 AUD (823 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (13.10 AUD)
Макс. прибыль в серии:
20.41 AUD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.70
Длинных трейдов:
20 (54.05%)
Коротких трейдов:
17 (45.95%)
Профит фактор:
6.42
Мат. ожидание:
1.32 AUD
Средняя прибыль:
2.06 AUD
Средний убыток:
-1.00 AUD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.00 AUD)
Макс. убыток в серии:
-6.00 AUD (3)
Прирост в месяц:
4.09%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
6.33 AUD (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 AUD)
По эквити:
0.00% (0.00 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD.a 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD.a 37
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD.a 3.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.56 AUD
Худший трейд: -3 AUD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +13.10 AUD
Макс. убыток в серии: -6.00 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.01 12:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
