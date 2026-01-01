- 자본
- 축소
트레이드:
37
이익 거래:
28 (75.67%)
손실 거래:
9 (24.32%)
최고의 거래:
10.56 AUD
최악의 거래:
-3.43 AUD
총 수익:
57.74 AUD (4 665 pips)
총 손실:
-9.00 AUD (823 pips)
연속 최대 이익:
7 (13.10 AUD)
연속 최대 이익:
20.41 AUD (6)
샤프 비율:
0.61
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
7.70
롱(주식매수):
20 (54.05%)
숏(주식차입매도):
17 (45.95%)
수익 요인:
6.42
기대수익:
1.32 AUD
평균 이익:
2.06 AUD
평균 손실:
-1.00 AUD
연속 최대 손실:
3 (-6.00 AUD)
연속 최대 손실:
-6.00 AUD (3)
월별 성장률:
4.09%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 AUD
최대한의:
6.33 AUD (0.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 AUD)
자본금별:
0.00% (0.00 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD.a
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD.a
|37
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD.a
|3.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.56 AUD
최악의 거래: -3 AUD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +13.10 AUD
연속 최대 손실: -6.00 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
