시그널 / MetaTrader 5 / Grid PAI EA 2
Pavlo Plotnikov

Grid PAI EA 2

Pavlo Plotnikov
0 리뷰
6
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
37
이익 거래:
28 (75.67%)
손실 거래:
9 (24.32%)
최고의 거래:
10.56 AUD
최악의 거래:
-3.43 AUD
총 수익:
57.74 AUD (4 665 pips)
총 손실:
-9.00 AUD (823 pips)
연속 최대 이익:
7 (13.10 AUD)
연속 최대 이익:
20.41 AUD (6)
샤프 비율:
0.61
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
7.70
롱(주식매수):
20 (54.05%)
숏(주식차입매도):
17 (45.95%)
수익 요인:
6.42
기대수익:
1.32 AUD
평균 이익:
2.06 AUD
평균 손실:
-1.00 AUD
연속 최대 손실:
3 (-6.00 AUD)
연속 최대 손실:
-6.00 AUD (3)
월별 성장률:
4.09%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 AUD
최대한의:
6.33 AUD (0.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 AUD)
자본금별:
0.00% (0.00 AUD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD.a 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD.a 37
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD.a 3.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +10.56 AUD
최악의 거래: -3 AUD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +13.10 AUD
연속 최대 손실: -6.00 AUD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.01 12:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
