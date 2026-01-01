- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
37
盈利交易:
28 (75.67%)
亏损交易:
9 (24.32%)
最好交易:
10.56 AUD
最差交易:
-3.43 AUD
毛利:
57.74 AUD (4 665 pips)
毛利亏损:
-9.00 AUD (823 pips)
最大连续赢利:
7 (13.10 AUD)
最大连续盈利:
20.41 AUD (6)
夏普比率:
0.61
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.70
长期交易:
20 (54.05%)
短期交易:
17 (45.95%)
利润因子:
6.42
预期回报:
1.32 AUD
平均利润:
2.06 AUD
平均损失:
-1.00 AUD
最大连续失误:
3 (-6.00 AUD)
最大连续亏损:
-6.00 AUD (3)
每月增长:
4.09%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
6.33 AUD (0.61%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 AUD)
净值:
0.00% (0.00 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD.a
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD.a
|37
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD.a
|3.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
