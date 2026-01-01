信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Grid PAI EA 2
Pavlo Plotnikov

Grid PAI EA 2

Pavlo Plotnikov
0条评论
6
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
37
盈利交易:
28 (75.67%)
亏损交易:
9 (24.32%)
最好交易:
10.56 AUD
最差交易:
-3.43 AUD
毛利:
57.74 AUD (4 665 pips)
毛利亏损:
-9.00 AUD (823 pips)
最大连续赢利:
7 (13.10 AUD)
最大连续盈利:
20.41 AUD (6)
夏普比率:
0.61
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.70
长期交易:
20 (54.05%)
短期交易:
17 (45.95%)
利润因子:
6.42
预期回报:
1.32 AUD
平均利润:
2.06 AUD
平均损失:
-1.00 AUD
最大连续失误:
3 (-6.00 AUD)
最大连续亏损:
-6.00 AUD (3)
每月增长:
4.09%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
6.33 AUD (0.61%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 AUD)
净值:
0.00% (0.00 AUD)

分配

  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10.56 AUD
最差交易: -3 AUD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +13.10 AUD
最大连续亏损: -6.00 AUD

没有评论
2026.01.01 12:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
