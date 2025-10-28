- Incremento
Total de Trades:
14 510
Transacciones Rentables:
8 923 (61.49%)
Transacciones Irrentables:
5 587 (38.50%)
Mejor transacción:
4 078.50 USD
Peor transacción:
-1 581.60 USD
Beneficio Bruto:
103 470.33 USD (2 269 036 pips)
Pérdidas Brutas:
-49 588.95 USD (1 941 062 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
161 (5 042.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11 102.00 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
26.00%
Carga máxima del depósito:
18.01%
Último trade:
1 minuto
Trades a la semana:
2218
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
13.95
Transacciones Largas:
6 940 (47.83%)
Transacciones Cortas:
7 570 (52.17%)
Factor de Beneficio:
2.09
Beneficio Esperado:
3.71 USD
Beneficio medio:
11.60 USD
Pérdidas medias:
-8.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
47 (-3 480.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 861.49 USD (46)
Crecimiento al mes:
48.22%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 861.49 USD (6.27%)
Reducción relativa:
De balance:
13.70% (3 454.40 USD)
De fondos:
56.28% (38 371.03 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|14510
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.sv
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.sv
|328K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
