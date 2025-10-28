SeñalesSecciones
Rido Irwansyah

CT Follow Trend

Rido Irwansyah
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 303%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
14 510
Transacciones Rentables:
8 923 (61.49%)
Transacciones Irrentables:
5 587 (38.50%)
Mejor transacción:
4 078.50 USD
Peor transacción:
-1 581.60 USD
Beneficio Bruto:
103 470.33 USD (2 269 036 pips)
Pérdidas Brutas:
-49 588.95 USD (1 941 062 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
161 (5 042.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11 102.00 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
26.00%
Carga máxima del depósito:
18.01%
Último trade:
1 minuto
Trades a la semana:
2218
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
13.95
Transacciones Largas:
6 940 (47.83%)
Transacciones Cortas:
7 570 (52.17%)
Factor de Beneficio:
2.09
Beneficio Esperado:
3.71 USD
Beneficio medio:
11.60 USD
Pérdidas medias:
-8.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
47 (-3 480.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 861.49 USD (46)
Crecimiento al mes:
48.22%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 861.49 USD (6.27%)
Reducción relativa:
De balance:
13.70% (3 454.40 USD)
De fondos:
56.28% (38 371.03 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.sv 14510
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.sv 54K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.sv 328K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 078.50 USD
Peor transacción: -1 582 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 46
Beneficio máximo consecutivo: +5 042.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 480.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

More info WA : 082128769785
No hay comentarios
2026.01.16 02:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 15:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 08:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 06:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
