- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
54
Transacciones Rentables:
47 (87.03%)
Transacciones Irrentables:
7 (12.96%)
Mejor transacción:
10.60 USD
Peor transacción:
-20.58 USD
Beneficio Bruto:
171.01 USD (7 238 pips)
Pérdidas Brutas:
-72.46 USD (2 577 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (44.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
55.14 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
0.47%
Carga máxima del depósito:
18.71%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
5 minutos
Factor de Recuperación:
4.68
Transacciones Largas:
51 (94.44%)
Transacciones Cortas:
3 (5.56%)
Factor de Beneficio:
2.36
Beneficio Esperado:
1.83 USD
Beneficio medio:
3.64 USD
Pérdidas medias:
-10.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-20.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.69 USD (2)
Crecimiento al mes:
28.96%
Pronóstico anual:
351.41%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
21.05 USD (10.40%)
Reducción relativa:
De balance:
12.55% (18.06 USD)
De fondos:
7.28% (8.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +10.60 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +44.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.69 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
otros 63...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
This signal is powered by Gold Quant AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
For more information, message us on Telegram:
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
99%
1
117
USD
USD
199
USD
USD
17
98%
54
87%
0%
2.36
1.83
USD
USD
13%
1:500