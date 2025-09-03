SeñalesSecciones
Hizbullah Mangal

Gold Quant AI RAW

0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
1 / 117 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 99%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
54
Transacciones Rentables:
47 (87.03%)
Transacciones Irrentables:
7 (12.96%)
Mejor transacción:
10.60 USD
Peor transacción:
-20.58 USD
Beneficio Bruto:
171.01 USD (7 238 pips)
Pérdidas Brutas:
-72.46 USD (2 577 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (44.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
55.14 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
0.47%
Carga máxima del depósito:
18.71%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
5 minutos
Factor de Recuperación:
4.68
Transacciones Largas:
51 (94.44%)
Transacciones Cortas:
3 (5.56%)
Factor de Beneficio:
2.36
Beneficio Esperado:
1.83 USD
Beneficio medio:
3.64 USD
Pérdidas medias:
-10.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-20.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.69 USD (2)
Crecimiento al mes:
28.96%
Pronóstico anual:
351.41%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
21.05 USD (10.40%)
Reducción relativa:
De balance:
12.55% (18.06 USD)
De fondos:
7.28% (8.44 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 99
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10.60 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +44.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.69 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
otros 63...
This signal is powered by Gold Quant AI EA.

It is not a grid EA and not martingale.

It takes only one trade at a time and usually one trade per day.

Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.


For more information, message us on Telegram:

👉 https://t.me/Hiz_ManFX


No hay comentarios
2025.12.22 17:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.25 16:55
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 16:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 01:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 02:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 03:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 02:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.03 14:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.03 14:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.03 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
