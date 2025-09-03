- 成长
交易:
54
盈利交易:
47 (87.03%)
亏损交易:
7 (12.96%)
最好交易:
10.60 USD
最差交易:
-20.58 USD
毛利:
171.01 USD (7 238 pips)
毛利亏损:
-72.46 USD (2 577 pips)
最大连续赢利:
16 (44.18 USD)
最大连续盈利:
55.14 USD (11)
夏普比率:
0.40
交易活动:
0.47%
最大入金加载:
18.71%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
4.68
长期交易:
51 (94.44%)
短期交易:
3 (5.56%)
利润因子:
2.36
预期回报:
1.83 USD
平均利润:
3.64 USD
平均损失:
-10.35 USD
最大连续失误:
2 (-20.69 USD)
最大连续亏损:
-20.69 USD (2)
每月增长:
28.96%
年度预测:
351.41%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
21.05 USD (10.40%)
相对跌幅:
结余:
12.55% (18.06 USD)
净值:
7.28% (8.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.60 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +44.18 USD
最大连续亏损: -20.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Exness-MT5Real7
|3.14 × 98
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.02 × 823
This signal is powered by Gold Quant AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
For more information, message us on Telegram:
没有评论
