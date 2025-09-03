信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gold Quant AI RAW
Hizbullah Mangal

Gold Quant AI RAW

Hizbullah Mangal
0条评论
可靠性
17
1 / 117 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 99%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
54
盈利交易:
47 (87.03%)
亏损交易:
7 (12.96%)
最好交易:
10.60 USD
最差交易:
-20.58 USD
毛利:
171.01 USD (7 238 pips)
毛利亏损:
-72.46 USD (2 577 pips)
最大连续赢利:
16 (44.18 USD)
最大连续盈利:
55.14 USD (11)
夏普比率:
0.40
交易活动:
0.47%
最大入金加载:
18.71%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
4.68
长期交易:
51 (94.44%)
短期交易:
3 (5.56%)
利润因子:
2.36
预期回报:
1.83 USD
平均利润:
3.64 USD
平均损失:
-10.35 USD
最大连续失误:
2 (-20.69 USD)
最大连续亏损:
-20.69 USD (2)
每月增长:
28.96%
年度预测:
351.41%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
21.05 USD (10.40%)
相对跌幅:
结余:
12.55% (18.06 USD)
净值:
7.28% (8.44 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 99
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 4.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10.60 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +44.18 USD
最大连续亏损: -20.69 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 177
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Exness-MT5Real7
3.14 × 98
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.02 × 823
63 更多...
This signal is powered by Gold Quant AI EA.

It is not a grid EA and not martingale.

It takes only one trade at a time and usually one trade per day.

Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.


For more information, message us on Telegram:

👉 https://t.me/Hiz_ManFX


没有评论
2025.12.22 17:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.25 16:55
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 16:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 01:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 02:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 03:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 02:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.03 14:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.03 14:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.03 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
