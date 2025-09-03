- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
54
利益トレード:
47 (87.03%)
損失トレード:
7 (12.96%)
ベストトレード:
10.60 USD
最悪のトレード:
-20.58 USD
総利益:
171.01 USD (7 238 pips)
総損失:
-72.46 USD (2 577 pips)
最大連続の勝ち:
16 (44.18 USD)
最大連続利益:
55.14 USD (11)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
0.47%
最大入金額:
18.71%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
4.68
長いトレード:
51 (94.44%)
短いトレード:
3 (5.56%)
プロフィットファクター:
2.36
期待されたペイオフ:
1.83 USD
平均利益:
3.64 USD
平均損失:
-10.35 USD
最大連続の負け:
2 (-20.69 USD)
最大連続損失:
-20.69 USD (2)
月間成長:
28.96%
年間予想:
351.41%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
21.05 USD (10.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.55% (18.06 USD)
エクイティによる:
7.28% (8.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.60 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +44.18 USD
最大連続損失: -20.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
63 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
This signal is powered by Gold Quant AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
For more information, message us on Telegram:
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
99%
1
117
USD
USD
199
USD
USD
17
98%
54
87%
0%
2.36
1.83
USD
USD
13%
1:500