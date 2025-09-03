СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Quant AI RAW
Hizbullah Mangal

Gold Quant AI RAW

Hizbullah Mangal
0 отзывов
Надежность
16 недель
1 / 114 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 88%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
46 (86.79%)
Убыточных трейдов:
7 (13.21%)
Лучший трейд:
9.25 USD
Худший трейд:
-20.58 USD
Общая прибыль:
160.41 USD (6 882 pips)
Общий убыток:
-72.35 USD (2 577 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (44.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.14 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
0.47%
Макс. загрузка депозита:
18.71%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
4.18
Длинных трейдов:
50 (94.34%)
Коротких трейдов:
3 (5.66%)
Профит фактор:
2.22
Мат. ожидание:
1.66 USD
Средняя прибыль:
3.49 USD
Средний убыток:
-10.34 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-20.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.69 USD (2)
Прирост в месяц:
31.82%
Годовой прогноз:
386.13%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
21.05 USD (10.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.55% (18.06 USD)
По эквити:
7.28% (8.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 88
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.25 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +44.18 USD
Макс. убыток в серии: -20.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 177
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.02 × 823
еще 63...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

This signal is powered by Gold Quant AI EA.

It is not a grid EA and not martingale.

It takes only one trade at a time and usually one trade per day.

Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.


For more information, message us on Telegram:

👉 https://t.me/Hiz_ManFX


Нет отзывов
2025.12.22 17:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.25 16:55
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 16:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 01:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 02:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 03:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 02:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.03 14:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.03 14:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.03 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Quant AI RAW
999 USD в месяц
88%
1
114
USD
188
USD
16
98%
53
86%
0%
2.21
1.66
USD
13%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.