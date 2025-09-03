- Прирост
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
46 (86.79%)
Убыточных трейдов:
7 (13.21%)
Лучший трейд:
9.25 USD
Худший трейд:
-20.58 USD
Общая прибыль:
160.41 USD (6 882 pips)
Общий убыток:
-72.35 USD (2 577 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (44.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.14 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
0.47%
Макс. загрузка депозита:
18.71%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
4.18
Длинных трейдов:
50 (94.34%)
Коротких трейдов:
3 (5.66%)
Профит фактор:
2.22
Мат. ожидание:
1.66 USD
Средняя прибыль:
3.49 USD
Средний убыток:
-10.34 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-20.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.69 USD (2)
Прирост в месяц:
31.82%
Годовой прогноз:
386.13%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
21.05 USD (10.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.55% (18.06 USD)
По эквити:
7.28% (8.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.25 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +44.18 USD
Макс. убыток в серии: -20.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.02 × 823
This signal is powered by Gold Quant AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
For more information, message us on Telegram:
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
88%
1
114
USD
USD
188
USD
USD
16
98%
53
86%
0%
2.21
1.66
USD
USD
13%
1:500