트레이드:
58
이익 거래:
51 (87.93%)
손실 거래:
7 (12.07%)
최고의 거래:
23.37 USD
최악의 거래:
-20.58 USD
총 수익:
225.17 USD (8 145 pips)
총 손실:
-73.31 USD (2 577 pips)
연속 최대 이익:
16 (44.18 USD)
연속 최대 이익:
71.65 USD (7)
샤프 비율:
0.47
거래 활동:
0.47%
최대 입금량:
27.34%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
5 분
회복 요인:
7.21
롱(주식매수):
54 (93.10%)
숏(주식차입매도):
4 (6.90%)
수익 요인:
3.07
기대수익:
2.62 USD
평균 이익:
4.42 USD
평균 손실:
-10.47 USD
연속 최대 손실:
2 (-20.69 USD)
연속 최대 손실:
-20.69 USD (2)
월별 성장률:
66.12%
연간 예측:
802.30%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.07 USD
최대한의:
21.05 USD (10.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.55% (18.06 USD)
자본금별:
20.34% (40.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +23.37 USD
최악의 거래: -21 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +44.18 USD
연속 최대 손실: -20.69 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.82 × 5926
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.06 × 187
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.13 × 833
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
This signal is powered by Gold Quant AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
