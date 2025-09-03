SignaleKategorien
Hizbullah Mangal

Gold Quant AI RAW

Hizbullah Mangal
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
1 / 117 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 99%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
54
Gewinntrades:
47 (87.03%)
Verlusttrades:
7 (12.96%)
Bester Trade:
10.60 USD
Schlechtester Trade:
-20.58 USD
Bruttoprofit:
171.01 USD (7 238 pips)
Bruttoverlust:
-72.46 USD (2 577 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (44.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
55.14 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
0.47%
Max deposit load:
18.71%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
4.68
Long-Positionen:
51 (94.44%)
Short-Positionen:
3 (5.56%)
Profit-Faktor:
2.36
Mathematische Gewinnerwartung:
1.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-20.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.69 USD (2)
Wachstum pro Monat :
28.96%
Jahresprognose:
351.41%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
21.05 USD (10.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.55% (18.06 USD)
Kapital:
7.28% (8.44 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 99
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10.60 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.69 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
noch 63 ...
This signal is powered by Gold Quant AI EA.

It is not a grid EA and not martingale.

It takes only one trade at a time and usually one trade per day.

Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.


For more information, message us on Telegram:

👉 https://t.me/Hiz_ManFX


Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold Quant AI RAW
999 USD pro Monat
99%
1
117
USD
199
USD
17
98%
54
87%
0%
2.36
1.83
USD
13%
1:500
