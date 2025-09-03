- Wachstum
Trades insgesamt:
54
Gewinntrades:
47 (87.03%)
Verlusttrades:
7 (12.96%)
Bester Trade:
10.60 USD
Schlechtester Trade:
-20.58 USD
Bruttoprofit:
171.01 USD (7 238 pips)
Bruttoverlust:
-72.46 USD (2 577 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (44.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
55.14 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
0.47%
Max deposit load:
18.71%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
4.68
Long-Positionen:
51 (94.44%)
Short-Positionen:
3 (5.56%)
Profit-Faktor:
2.36
Mathematische Gewinnerwartung:
1.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-20.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.69 USD (2)
Wachstum pro Monat :
28.96%
Jahresprognose:
351.41%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
21.05 USD (10.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.55% (18.06 USD)
Kapital:
7.28% (8.44 USD)
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Bester Trade: +10.60 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.69 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
noch 63 ...
This signal is powered by Gold Quant AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
For more information, message us on Telegram:
