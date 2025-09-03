- Crescimento
Negociações:
54
Negociações com lucro:
47 (87.03%)
Negociações com perda:
7 (12.96%)
Melhor negociação:
10.60 USD
Pior negociação:
-20.58 USD
Lucro bruto:
171.01 USD (7 238 pips)
Perda bruta:
-72.46 USD (2 577 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (44.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.14 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
0.47%
Depósito máximo carregado:
18.71%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
4.68
Negociações longas:
51 (94.44%)
Negociações curtas:
3 (5.56%)
Fator de lucro:
2.36
Valor esperado:
1.83 USD
Lucro médio:
3.64 USD
Perda média:
-10.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-20.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.69 USD (2)
Crescimento mensal:
28.96%
Previsão anual:
351.41%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
21.05 USD (10.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.55% (18.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.28% (8.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.60 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +44.18 USD
Máxima perda consecutiva: -20.69 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
This signal is powered by Gold Quant AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
For more information, message us on Telegram:
Sem comentários
