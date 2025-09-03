SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gold Quant AI RAW
Hizbullah Mangal

Gold Quant AI RAW

Hizbullah Mangal
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
1 / 117 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 99%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
54
Negociações com lucro:
47 (87.03%)
Negociações com perda:
7 (12.96%)
Melhor negociação:
10.60 USD
Pior negociação:
-20.58 USD
Lucro bruto:
171.01 USD (7 238 pips)
Perda bruta:
-72.46 USD (2 577 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (44.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.14 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
0.47%
Depósito máximo carregado:
18.71%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
4.68
Negociações longas:
51 (94.44%)
Negociações curtas:
3 (5.56%)
Fator de lucro:
2.36
Valor esperado:
1.83 USD
Lucro médio:
3.64 USD
Perda média:
-10.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-20.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.69 USD (2)
Crescimento mensal:
28.96%
Previsão anual:
351.41%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
21.05 USD (10.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.55% (18.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.28% (8.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 99
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.60 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +44.18 USD
Máxima perda consecutiva: -20.69 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
63 mais ...
This signal is powered by Gold Quant AI EA.

It is not a grid EA and not martingale.

It takes only one trade at a time and usually one trade per day.

Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.


For more information, message us on Telegram:

👉 https://t.me/Hiz_ManFX


Sem comentários
2025.12.22 17:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.25 16:55
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 16:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 01:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 02:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 03:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 02:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.03 14:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.03 14:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.03 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
