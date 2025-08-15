- Incremento
Total de Trades:
124
Transacciones Rentables:
61 (49.19%)
Transacciones Irrentables:
63 (50.81%)
Mejor transacción:
153.35 USD
Peor transacción:
-102.65 USD
Beneficio Bruto:
4 594.15 USD (194 760 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 651.09 USD (129 433 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (237.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
386.80 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
43.92%
Carga máxima del depósito:
9.63%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
0.96
Transacciones Largas:
82 (66.13%)
Transacciones Cortas:
42 (33.87%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
7.61 USD
Beneficio medio:
75.31 USD
Pérdidas medias:
-57.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-503.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-503.67 USD (5)
Crecimiento al mes:
-30.88%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.34 USD
Máxima:
985.71 USD (47.81%)
Reducción relativa:
De balance:
47.81% (985.71 USD)
De fondos:
8.37% (37.36 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|123
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|950
|CHFJPY
|-7
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|66K
|CHFJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
NordGroupInv-Real2
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 2
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
AETOS-Live
|0.00 × 1
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
Probability 58.7% Risk & Reward Ratio 1:1.57
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
314%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
26
0%
124
49%
44%
1.25
7.61
USD
USD
48%
1:200