SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Bergoglio88
Agus Sukman Yogandono

Bergoglio88

Agus Sukman Yogandono
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 314%
MaxrichGroup-Real
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
124
Transacciones Rentables:
61 (49.19%)
Transacciones Irrentables:
63 (50.81%)
Mejor transacción:
153.35 USD
Peor transacción:
-102.65 USD
Beneficio Bruto:
4 594.15 USD (194 760 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 651.09 USD (129 433 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (237.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
386.80 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
43.92%
Carga máxima del depósito:
9.63%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
0.96
Transacciones Largas:
82 (66.13%)
Transacciones Cortas:
42 (33.87%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
7.61 USD
Beneficio medio:
75.31 USD
Pérdidas medias:
-57.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-503.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-503.67 USD (5)
Crecimiento al mes:
-30.88%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.34 USD
Máxima:
985.71 USD (47.81%)
Reducción relativa:
De balance:
47.81% (985.71 USD)
De fondos:
8.37% (37.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 123
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 950
CHFJPY -7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 66K
CHFJPY -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +153.35 USD
Peor transacción: -103 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +237.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -503.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

NordGroupInv-Real2
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 2
TradeKings-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
AETOS-Live
0.00 × 1
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 1
Nefteprombank-Real
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
otros 217...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Probability 58.7% Risk & Reward Ratio 1:1.57
No hay comentarios
2025.12.17 08:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.6% of days out of 174 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.79% of days out of 167 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 11:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 05:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 14:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 07:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 05:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 20:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Bergoglio88
30 USD al mes
314%
0
0
USD
1.2K
USD
26
0%
124
49%
44%
1.25
7.61
USD
48%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.