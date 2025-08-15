- Crescita
Trade:
48
Profit Trade:
24 (50.00%)
Loss Trade:
24 (50.00%)
Best Trade:
79.42 USD
Worst Trade:
-50.16 USD
Profitto lordo:
1 074.28 USD (82 003 pips)
Perdita lorda:
-705.94 USD (47 612 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (237.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
302.57 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
45.78%
Massimo carico di deposito:
9.63%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.73
Long Trade:
30 (62.50%)
Short Trade:
18 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
7.67 USD
Profitto medio:
44.76 USD
Perdita media:
-29.41 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-211.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.57 USD (5)
Crescita mensile:
75.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.34 USD
Massimale:
212.48 USD (34.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.65% (163.26 USD)
Per equità:
8.37% (37.36 USD)
Best Trade: +79.42 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +237.01 USD
Massima perdita consecutiva: -211.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 5
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LiteForex-Real.com
|0.00 × 1
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
