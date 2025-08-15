SegnaliSezioni
Agus Sukman Yogandono

Sukman88

Agus Sukman Yogandono
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2025 123%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
24 (50.00%)
Loss Trade:
24 (50.00%)
Best Trade:
79.42 USD
Worst Trade:
-50.16 USD
Profitto lordo:
1 074.28 USD (82 003 pips)
Perdita lorda:
-705.94 USD (47 612 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (237.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
302.57 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
45.78%
Massimo carico di deposito:
9.63%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.73
Long Trade:
30 (62.50%)
Short Trade:
18 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
7.67 USD
Profitto medio:
44.76 USD
Perdita media:
-29.41 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-211.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.57 USD (5)
Crescita mensile:
75.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.34 USD
Massimale:
212.48 USD (34.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.65% (163.26 USD)
Per equità:
8.37% (37.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 47
CHFJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 375
CHFJPY -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 35K
CHFJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.42 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +237.01 USD
Massima perdita consecutiva: -211.57 USD

Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 07:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 05:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 20:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 19:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.16 10:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 14:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.15 14:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sukman88
60USD al mese
123%
0
0
USD
668
USD
13
0%
48
50%
46%
1.52
7.67
USD
36%
1:200
Copia

