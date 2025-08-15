SignaleKategorien
Agus Sukman Yogandono

Bergoglio88

Agus Sukman Yogandono
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 317%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
126
Gewinntrades:
62 (49.20%)
Verlusttrades:
64 (50.79%)
Bester Trade:
153.35 USD
Schlechtester Trade:
-102.65 USD
Bruttoprofit:
4 664.65 USD (198 295 pips)
Bruttoverlust:
-3 712.19 USD (132 452 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (237.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
386.80 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
43.92%
Max deposit load:
9.63%
Letzter Trade:
29 Minuten
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.97
Long-Positionen:
83 (65.87%)
Short-Positionen:
43 (34.13%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
7.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
75.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-58.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-503.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-503.67 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-26.24%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.34 USD
Maximaler:
985.71 USD (47.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.81% (985.71 USD)
Kapital:
8.37% (37.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 125
CHFJPY 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 959
CHFJPY -7
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 67K
CHFJPY -1K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +153.35 USD
Schlechtester Trade: -103 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +237.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -503.67 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

NordGroupInv-Real2
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 2
TradeKings-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
AETOS-Live
0.00 × 1
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 1
Nefteprombank-Real
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
noch 217 ...
Probability 58.7% Risk & Reward Ratio 1:1.57
Keine Bewertungen
2025.12.17 08:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.6% of days out of 174 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.79% of days out of 167 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 11:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 05:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 14:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 07:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 05:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 20:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
