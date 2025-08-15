- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
126
Gewinntrades:
62 (49.20%)
Verlusttrades:
64 (50.79%)
Bester Trade:
153.35 USD
Schlechtester Trade:
-102.65 USD
Bruttoprofit:
4 664.65 USD (198 295 pips)
Bruttoverlust:
-3 712.19 USD (132 452 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (237.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
386.80 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
43.92%
Max deposit load:
9.63%
Letzter Trade:
29 Minuten
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.97
Long-Positionen:
83 (65.87%)
Short-Positionen:
43 (34.13%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
7.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
75.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-58.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-503.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-503.67 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-26.24%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.34 USD
Maximaler:
985.71 USD (47.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.81% (985.71 USD)
Kapital:
8.37% (37.36 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|959
|CHFJPY
|-7
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|67K
|CHFJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +153.35 USD
Schlechtester Trade: -103 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +237.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -503.67 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
NordGroupInv-Real2
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 2
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
AETOS-Live
|0.00 × 1
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
noch 217 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Probability 58.7% Risk & Reward Ratio 1:1.57
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
317%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
27
0%
126
49%
44%
1.25
7.56
USD
USD
48%
1:200