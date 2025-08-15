시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Bergoglio88
Agus Sukman Yogandono

Bergoglio88

Agus Sukman Yogandono
0 리뷰
안정성
28
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 353%
MaxrichGroup-Real
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
131
이익 거래:
65 (49.61%)
손실 거래:
66 (50.38%)
최고의 거래:
153.35 USD
최악의 거래:
-102.65 USD
총 수익:
4 873.48 USD (208 791 pips)
총 손실:
-3 813.69 USD (137 495 pips)
연속 최대 이익:
7 (237.01 USD)
연속 최대 이익:
386.80 USD (5)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
41.55%
최대 입금량:
9.63%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
1.08
롱(주식매수):
86 (65.65%)
숏(주식차입매도):
45 (34.35%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
8.09 USD
평균 이익:
74.98 USD
평균 손실:
-57.78 USD
연속 최대 손실:
5 (-503.67 USD)
연속 최대 손실:
-503.67 USD (5)
월별 성장률:
-2.49%
연간 예측:
-30.19%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.34 USD
최대한의:
985.71 USD (47.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.81% (985.71 USD)
자본금별:
8.37% (37.36 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 130
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.1K
CHFJPY -7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 72K
CHFJPY -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +153.35 USD
최악의 거래: -103 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +237.01 USD
연속 최대 손실: -503.67 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AETOS-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 1
Nefteprombank-Real
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
TradeKings-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
218 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Probability 58.7% Risk & Reward Ratio 1:1.57
리뷰 없음
2025.12.17 08:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.6% of days out of 174 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.79% of days out of 167 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 11:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 05:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 14:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 07:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 05:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 20:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Bergoglio88
월별 30 USD
353%
0
0
USD
1.4K
USD
28
0%
131
49%
42%
1.27
8.09
USD
48%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.