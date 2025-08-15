- 자본
- 축소
트레이드:
131
이익 거래:
65 (49.61%)
손실 거래:
66 (50.38%)
최고의 거래:
153.35 USD
최악의 거래:
-102.65 USD
총 수익:
4 873.48 USD (208 791 pips)
총 손실:
-3 813.69 USD (137 495 pips)
연속 최대 이익:
7 (237.01 USD)
연속 최대 이익:
386.80 USD (5)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
41.55%
최대 입금량:
9.63%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
1.08
롱(주식매수):
86 (65.65%)
숏(주식차입매도):
45 (34.35%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
8.09 USD
평균 이익:
74.98 USD
평균 손실:
-57.78 USD
연속 최대 손실:
5 (-503.67 USD)
연속 최대 손실:
-503.67 USD (5)
월별 성장률:
-2.49%
연간 예측:
-30.19%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.34 USD
최대한의:
985.71 USD (47.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.81% (985.71 USD)
자본금별:
8.37% (37.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|130
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.1K
|CHFJPY
|-7
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|72K
|CHFJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +153.35 USD
최악의 거래: -103 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +237.01 USD
연속 최대 손실: -503.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AETOS-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
Probability 58.7% Risk & Reward Ratio 1:1.57
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
353%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
28
0%
131
49%
42%
1.27
8.09
USD
USD
48%
1:200