- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
124
利益トレード:
61 (49.19%)
損失トレード:
63 (50.81%)
ベストトレード:
153.35 USD
最悪のトレード:
-102.65 USD
総利益:
4 594.15 USD (194 760 pips)
総損失:
-3 651.09 USD (129 433 pips)
最大連続の勝ち:
7 (237.01 USD)
最大連続利益:
386.80 USD (5)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
43.92%
最大入金額:
9.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
0.96
長いトレード:
82 (66.13%)
短いトレード:
42 (33.87%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
7.61 USD
平均利益:
75.31 USD
平均損失:
-57.95 USD
最大連続の負け:
5 (-503.67 USD)
最大連続損失:
-503.67 USD (5)
月間成長:
-30.88%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.34 USD
最大の:
985.71 USD (47.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.81% (985.71 USD)
エクイティによる:
8.37% (37.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|123
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|950
|CHFJPY
|-7
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|66K
|CHFJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +153.35 USD
最悪のトレード: -103 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +237.01 USD
最大連続損失: -503.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
NordGroupInv-Real2
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 2
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
AETOS-Live
|0.00 × 1
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
Probability 58.7% Risk & Reward Ratio 1:1.57
