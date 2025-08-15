SinaisSeções
Agus Sukman Yogandono

Bergoglio88

Agus Sukman Yogandono
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 314%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
61 (49.19%)
Negociações com perda:
63 (50.81%)
Melhor negociação:
153.35 USD
Pior negociação:
-102.65 USD
Lucro bruto:
4 594.15 USD (194 760 pips)
Perda bruta:
-3 651.09 USD (129 433 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (237.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
386.80 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
43.92%
Depósito máximo carregado:
9.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
0.96
Negociações longas:
82 (66.13%)
Negociações curtas:
42 (33.87%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
7.61 USD
Lucro médio:
75.31 USD
Perda média:
-57.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-503.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-503.67 USD (5)
Crescimento mensal:
-30.88%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.34 USD
Máximo:
985.71 USD (47.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.81% (985.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.37% (37.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 123
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 950
CHFJPY -7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 66K
CHFJPY -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +153.35 USD
Pior negociação: -103 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +237.01 USD
Máxima perda consecutiva: -503.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

NordGroupInv-Real2
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 2
TradeKings-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
AETOS-Live
0.00 × 1
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 1
Nefteprombank-Real
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
217 mais ...
Probability 58.7% Risk & Reward Ratio 1:1.57
Sem comentários
2025.12.17 08:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.6% of days out of 174 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.79% of days out of 167 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 11:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 05:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 14:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 07:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 05:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 20:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Bergoglio88
30 USD por mês
314%
0
0
USD
1.2K
USD
26
0%
124
49%
44%
1.25
7.61
USD
48%
1:200
