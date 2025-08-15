- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
61 (49.19%)
Negociações com perda:
63 (50.81%)
Melhor negociação:
153.35 USD
Pior negociação:
-102.65 USD
Lucro bruto:
4 594.15 USD (194 760 pips)
Perda bruta:
-3 651.09 USD (129 433 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (237.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
386.80 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
43.92%
Depósito máximo carregado:
9.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
0.96
Negociações longas:
82 (66.13%)
Negociações curtas:
42 (33.87%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
7.61 USD
Lucro médio:
75.31 USD
Perda média:
-57.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-503.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-503.67 USD (5)
Crescimento mensal:
-30.88%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.34 USD
Máximo:
985.71 USD (47.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.81% (985.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.37% (37.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|123
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|950
|CHFJPY
|-7
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|66K
|CHFJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +153.35 USD
Pior negociação: -103 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +237.01 USD
Máxima perda consecutiva: -503.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
NordGroupInv-Real2
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 2
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
AETOS-Live
|0.00 × 1
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
217 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Probability 58.7% Risk & Reward Ratio 1:1.57
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
314%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
26
0%
124
49%
44%
1.25
7.61
USD
USD
48%
1:200