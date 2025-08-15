SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Sukman88
Agus Sukman Yogandono

Sukman88

Agus Sukman Yogandono
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 123%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
24 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (50.00%)
En iyi işlem:
79.42 USD
En kötü işlem:
-50.16 USD
Brüt kâr:
1 074.28 USD (82 003 pips)
Brüt zarar:
-705.94 USD (47 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (237.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
302.57 USD (6)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
45.78%
Maks. mevduat yükü:
9.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.73
Alış işlemleri:
30 (62.50%)
Satış işlemleri:
18 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
7.67 USD
Ortalama kâr:
44.76 USD
Ortalama zarar:
-29.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-211.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-211.57 USD (5)
Aylık büyüme:
75.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.34 USD
Maksimum:
212.48 USD (34.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.65% (163.26 USD)
Varlığa göre:
8.37% (37.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 47
CHFJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 375
CHFJPY -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 35K
CHFJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +79.42 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +237.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -211.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 2
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 5
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LiteForex-Real.com
0.00 × 1
Nefteprombank-Real
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 2
NordGroupInv-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
GFIC-Real1
0.00 × 4
211 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 07:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 05:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 20:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 19:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.16 10:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 14:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.15 14:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
