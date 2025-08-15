- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
24 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (50.00%)
En iyi işlem:
79.42 USD
En kötü işlem:
-50.16 USD
Brüt kâr:
1 074.28 USD (82 003 pips)
Brüt zarar:
-705.94 USD (47 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (237.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
302.57 USD (6)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
45.78%
Maks. mevduat yükü:
9.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.73
Alış işlemleri:
30 (62.50%)
Satış işlemleri:
18 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
7.67 USD
Ortalama kâr:
44.76 USD
Ortalama zarar:
-29.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-211.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-211.57 USD (5)
Aylık büyüme:
75.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.34 USD
Maksimum:
212.48 USD (34.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.65% (163.26 USD)
Varlığa göre:
8.37% (37.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|375
|CHFJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|35K
|CHFJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +79.42 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +237.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -211.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 5
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LiteForex-Real.com
|0.00 × 1
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 60 USD
123%
0
0
USD
USD
668
USD
USD
13
0%
48
50%
46%
1.52
7.67
USD
USD
36%
1:200