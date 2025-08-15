- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
61 (49.19%)
Убыточных трейдов:
63 (50.81%)
Лучший трейд:
153.35 USD
Худший трейд:
-102.65 USD
Общая прибыль:
4 594.15 USD (194 760 pips)
Общий убыток:
-3 651.09 USD (129 433 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (237.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
386.80 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
50.83%
Макс. загрузка депозита:
9.63%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.96
Длинных трейдов:
82 (66.13%)
Коротких трейдов:
42 (33.87%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
7.61 USD
Средняя прибыль:
75.31 USD
Средний убыток:
-57.95 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-503.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-503.67 USD (5)
Прирост в месяц:
-31.86%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.34 USD
Максимальная:
985.71 USD (47.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.81% (985.71 USD)
По эквити:
8.37% (37.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|123
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|950
|CHFJPY
|-7
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|66K
|CHFJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +153.35 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +237.01 USD
Макс. убыток в серии: -503.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteForex-Real.com
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
AETOS-Live
|0.00 × 1
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
Probability 58.7% Risk & Reward Ratio 1:1.57
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
314%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
26
0%
124
49%
51%
1.25
7.61
USD
USD
48%
1:200