Agus Sukman Yogandono

Bergoglio88

Agus Sukman Yogandono
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 314%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
61 (49.19%)
Убыточных трейдов:
63 (50.81%)
Лучший трейд:
153.35 USD
Худший трейд:
-102.65 USD
Общая прибыль:
4 594.15 USD (194 760 pips)
Общий убыток:
-3 651.09 USD (129 433 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (237.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
386.80 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
50.83%
Макс. загрузка депозита:
9.63%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.96
Длинных трейдов:
82 (66.13%)
Коротких трейдов:
42 (33.87%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
7.61 USD
Средняя прибыль:
75.31 USD
Средний убыток:
-57.95 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-503.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-503.67 USD (5)
Прирост в месяц:
-31.86%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.34 USD
Максимальная:
985.71 USD (47.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.81% (985.71 USD)
По эквити:
8.37% (37.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 123
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 950
CHFJPY -7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 66K
CHFJPY -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +153.35 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +237.01 USD
Макс. убыток в серии: -503.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteForex-Real.com
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeKings-Real
0.00 × 1
AETOS-Live
0.00 × 1
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 1
Nefteprombank-Real
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Probability 58.7% Risk & Reward Ratio 1:1.57
Нет отзывов
2025.12.17 08:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.6% of days out of 174 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.79% of days out of 167 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 11:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 05:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 14:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 07:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 05:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 20:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bergoglio88
30 USD в месяц
314%
0
0
USD
1.2K
USD
26
0%
124
49%
51%
1.25
7.61
USD
48%
1:200
