交易:
124
盈利交易:
61 (49.19%)
亏损交易:
63 (50.81%)
最好交易:
153.35 USD
最差交易:
-102.65 USD
毛利:
4 594.15 USD (194 760 pips)
毛利亏损:
-3 651.09 USD (129 433 pips)
最大连续赢利:
7 (237.01 USD)
最大连续盈利:
386.80 USD (5)
夏普比率:
0.19
交易活动:
50.83%
最大入金加载:
9.63%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
16 小时
采收率:
0.96
长期交易:
82 (66.13%)
短期交易:
42 (33.87%)
利润因子:
1.26
预期回报:
7.61 USD
平均利润:
75.31 USD
平均损失:
-57.95 USD
最大连续失误:
5 (-503.67 USD)
最大连续亏损:
-503.67 USD (5)
每月增长:
-31.86%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.34 USD
最大值:
985.71 USD (47.81%)
相对跌幅:
结余:
47.81% (985.71 USD)
净值:
8.37% (37.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|123
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|950
|CHFJPY
|-7
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|66K
|CHFJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
LiteForex-Real.com
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
AETOS-Live
|0.00 × 1
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
