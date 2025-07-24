SeñalesSecciones
Zhao Ke

Mon001

Zhao Ke
0 comentarios
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 36 USD al mes
incremento desde 2025 50%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11 953
Transacciones Rentables:
9 167 (76.69%)
Transacciones Irrentables:
2 786 (23.31%)
Mejor transacción:
441.60 USD
Peor transacción:
-458.28 USD
Beneficio Bruto:
52 313.01 USD (1 429 834 pips)
Pérdidas Brutas:
-42 413.44 USD (1 228 385 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
93 (637.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
637.74 USD (93)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
51.55%
Carga máxima del depósito:
8.60%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
52 minutos
Factor de Recuperación:
3.31
Transacciones Largas:
7 277 (60.88%)
Transacciones Cortas:
4 676 (39.12%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
0.83 USD
Beneficio medio:
5.71 USD
Pérdidas medias:
-15.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-78.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-790.20 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.72%
Pronóstico anual:
32.97%
Trading algorítmico:
64%
Reducción de balance:
Absoluto:
115.52 USD
Máxima:
2 994.49 USD (11.49%)
Reducción relativa:
De balance:
11.49% (2 994.49 USD)
De fondos:
8.37% (1 714.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 11743
GBPCAD 29
GBPJPY 27
GBPAUD 27
CADJPY 22
EURJPY 15
EURAUD 13
EURCAD 13
NZDCAD 10
USDJPY 9
NZDJPY 9
AUDJPY 7
GBPUSD 6
USDCAD 6
EURUSD 5
AUDNZD 5
NZDUSD 2
AUDCAD 2
EURGBP 2
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 9.5K
GBPCAD 66
GBPJPY 75
GBPAUD 55
CADJPY 32
EURJPY 25
EURAUD 36
EURCAD 34
NZDCAD -5
USDJPY 18
NZDJPY 7
AUDJPY 13
GBPUSD 14
USDCAD 11
EURUSD 1
AUDNZD -5
NZDUSD 5
AUDCAD 1
EURGBP 3
AUDUSD 4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 203K
GBPCAD -1.5K
GBPJPY -244
GBPAUD 593
CADJPY 26
EURJPY 37
EURAUD 520
EURCAD -579
NZDCAD -67
USDJPY 304
NZDJPY 56
AUDJPY 148
GBPUSD 206
USDCAD 233
EURUSD -72
AUDNZD -110
NZDUSD 87
AUDCAD 30
EURGBP 20
AUDUSD 70
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +441.60 USD
Peor transacción: -458 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 93
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +637.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -78.44 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live19
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
2.96 × 23
ICMarketsSC-Live18
5.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
11.00 × 2
DooFintech-Live 5
11.93 × 488
TradeMaxGlobal-Live10
12.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
XMGlobal-Real 24
13.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
15.10 × 10
TitanFX-06
16.54 × 13
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
Swissquote-Live1
21.00 × 1
Axi-US15-Live
21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
黄金超短线+最低跟随10000,0.01
No hay comentarios
2025.12.05 17:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 01:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 01:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 09:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
