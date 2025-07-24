- Crescimento
Negociações:
11 953
Negociações com lucro:
9 167 (76.69%)
Negociações com perda:
2 786 (23.31%)
Melhor negociação:
441.60 USD
Pior negociação:
-458.28 USD
Lucro bruto:
52 313.01 USD (1 429 834 pips)
Perda bruta:
-42 413.44 USD (1 228 385 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
93 (637.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
637.74 USD (93)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
51.55%
Depósito máximo carregado:
8.60%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
52 minutos
Fator de recuperação:
3.31
Negociações longas:
7 277 (60.88%)
Negociações curtas:
4 676 (39.12%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
0.83 USD
Lucro médio:
5.71 USD
Perda média:
-15.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-78.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-790.20 USD (3)
Crescimento mensal:
2.72%
Previsão anual:
32.97%
Algotrading:
64%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
115.52 USD
Máximo:
2 994.49 USD (11.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.49% (2 994.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.37% (1 714.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11743
|GBPCAD
|29
|GBPJPY
|27
|GBPAUD
|27
|CADJPY
|22
|EURJPY
|15
|EURAUD
|13
|EURCAD
|13
|NZDCAD
|10
|USDJPY
|9
|NZDJPY
|9
|AUDJPY
|7
|GBPUSD
|6
|USDCAD
|6
|EURUSD
|5
|AUDNZD
|5
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|2
|AUDUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|9.5K
|GBPCAD
|66
|GBPJPY
|75
|GBPAUD
|55
|CADJPY
|32
|EURJPY
|25
|EURAUD
|36
|EURCAD
|34
|NZDCAD
|-5
|USDJPY
|18
|NZDJPY
|7
|AUDJPY
|13
|GBPUSD
|14
|USDCAD
|11
|EURUSD
|1
|AUDNZD
|-5
|NZDUSD
|5
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|3
|AUDUSD
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|203K
|GBPCAD
|-1.5K
|GBPJPY
|-244
|GBPAUD
|593
|CADJPY
|26
|EURJPY
|37
|EURAUD
|520
|EURCAD
|-579
|NZDCAD
|-67
|USDJPY
|304
|NZDJPY
|56
|AUDJPY
|148
|GBPUSD
|206
|USDCAD
|233
|EURUSD
|-72
|AUDNZD
|-110
|NZDUSD
|87
|AUDCAD
|30
|EURGBP
|20
|AUDUSD
|70
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +441.60 USD
Pior negociação: -458 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 93
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +637.74 USD
Máxima perda consecutiva: -78.44 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live19
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|2.96 × 23
|
ICMarketsSC-Live18
|5.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|11.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|11.93 × 488
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|13.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live12
|15.10 × 10
|
TitanFX-06
|16.54 × 13
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
Swissquote-Live1
|21.00 × 1
|
Axi-US15-Live
|21.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
