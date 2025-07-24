SinaisSeções
Zhao Ke

Mon001

Zhao Ke
0 comentários
Confiabilidade
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 36 USD por mês
crescimento desde 2025 50%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11 953
Negociações com lucro:
9 167 (76.69%)
Negociações com perda:
2 786 (23.31%)
Melhor negociação:
441.60 USD
Pior negociação:
-458.28 USD
Lucro bruto:
52 313.01 USD (1 429 834 pips)
Perda bruta:
-42 413.44 USD (1 228 385 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
93 (637.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
637.74 USD (93)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
51.55%
Depósito máximo carregado:
8.60%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
52 minutos
Fator de recuperação:
3.31
Negociações longas:
7 277 (60.88%)
Negociações curtas:
4 676 (39.12%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
0.83 USD
Lucro médio:
5.71 USD
Perda média:
-15.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-78.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-790.20 USD (3)
Crescimento mensal:
2.72%
Previsão anual:
32.97%
Algotrading:
64%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
115.52 USD
Máximo:
2 994.49 USD (11.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.49% (2 994.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.37% (1 714.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 11743
GBPCAD 29
GBPJPY 27
GBPAUD 27
CADJPY 22
EURJPY 15
EURAUD 13
EURCAD 13
NZDCAD 10
USDJPY 9
NZDJPY 9
AUDJPY 7
GBPUSD 6
USDCAD 6
EURUSD 5
AUDNZD 5
NZDUSD 2
AUDCAD 2
EURGBP 2
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 9.5K
GBPCAD 66
GBPJPY 75
GBPAUD 55
CADJPY 32
EURJPY 25
EURAUD 36
EURCAD 34
NZDCAD -5
USDJPY 18
NZDJPY 7
AUDJPY 13
GBPUSD 14
USDCAD 11
EURUSD 1
AUDNZD -5
NZDUSD 5
AUDCAD 1
EURGBP 3
AUDUSD 4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 203K
GBPCAD -1.5K
GBPJPY -244
GBPAUD 593
CADJPY 26
EURJPY 37
EURAUD 520
EURCAD -579
NZDCAD -67
USDJPY 304
NZDJPY 56
AUDJPY 148
GBPUSD 206
USDCAD 233
EURUSD -72
AUDNZD -110
NZDUSD 87
AUDCAD 30
EURGBP 20
AUDUSD 70
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +441.60 USD
Pior negociação: -458 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 93
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +637.74 USD
Máxima perda consecutiva: -78.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live19
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
2.96 × 23
ICMarketsSC-Live18
5.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
11.00 × 2
DooFintech-Live 5
11.93 × 488
TradeMaxGlobal-Live10
12.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
XMGlobal-Real 24
13.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
15.10 × 10
TitanFX-06
16.54 × 13
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
Swissquote-Live1
21.00 × 1
Axi-US15-Live
21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
黄金超短线+最低跟随10000,0.01
Sem comentários
2025.12.05 17:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 01:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 01:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 09:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.