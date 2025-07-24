- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
11 986
Gewinntrades:
9 198 (76.73%)
Verlusttrades:
2 788 (23.26%)
Bester Trade:
441.60 USD
Schlechtester Trade:
-458.28 USD
Bruttoprofit:
52 436.04 USD (1 432 388 pips)
Bruttoverlust:
-42 427.30 USD (1 228 846 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
93 (637.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
637.74 USD (93)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
51.55%
Max deposit load:
8.60%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
83
Durchschn. Haltezeit:
52 Minuten
Erholungsfaktor:
3.34
Long-Positionen:
7 307 (60.96%)
Short-Positionen:
4 679 (39.04%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-78.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-790.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.90%
Jahresprognose:
35.14%
Algo-Trading:
64%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
115.52 USD
Maximaler:
2 994.49 USD (11.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.49% (2 994.49 USD)
Kapital:
8.37% (1 714.47 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11776
|GBPCAD
|29
|GBPJPY
|27
|GBPAUD
|27
|CADJPY
|22
|EURJPY
|15
|EURAUD
|13
|EURCAD
|13
|NZDCAD
|10
|USDJPY
|9
|NZDJPY
|9
|AUDJPY
|7
|GBPUSD
|6
|USDCAD
|6
|EURUSD
|5
|AUDNZD
|5
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|2
|AUDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|9.6K
|GBPCAD
|66
|GBPJPY
|75
|GBPAUD
|55
|CADJPY
|32
|EURJPY
|25
|EURAUD
|36
|EURCAD
|34
|NZDCAD
|-5
|USDJPY
|18
|NZDJPY
|7
|AUDJPY
|13
|GBPUSD
|14
|USDCAD
|11
|EURUSD
|1
|AUDNZD
|-5
|NZDUSD
|5
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|3
|AUDUSD
|4
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|205K
|GBPCAD
|-1.5K
|GBPJPY
|-244
|GBPAUD
|593
|CADJPY
|26
|EURJPY
|37
|EURAUD
|520
|EURCAD
|-579
|NZDCAD
|-67
|USDJPY
|304
|NZDJPY
|56
|AUDJPY
|148
|GBPUSD
|206
|USDCAD
|233
|EURUSD
|-72
|AUDNZD
|-110
|NZDUSD
|87
|AUDCAD
|30
|EURGBP
|20
|AUDUSD
|70
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +441.60 USD
Schlechtester Trade: -458 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 93
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +637.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -78.44 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live19
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|2.96 × 23
|
ICMarketsSC-Live18
|5.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|11.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|11.93 × 488
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|13.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live12
|15.10 × 10
|
TitanFX-06
|16.54 × 13
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
Swissquote-Live1
|21.00 × 1
|
Axi-US15-Live
|21.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
黄金超短线+最低跟随10000,0.01
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
36 USD pro Monat
50%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
23
64%
11 986
76%
52%
1.23
0.84
USD
USD
11%
1:500