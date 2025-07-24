SignaleKategorien
Mon001
Zhao Ke

Mon001

Zhao Ke
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 36 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 50%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11 986
Gewinntrades:
9 198 (76.73%)
Verlusttrades:
2 788 (23.26%)
Bester Trade:
441.60 USD
Schlechtester Trade:
-458.28 USD
Bruttoprofit:
52 436.04 USD (1 432 388 pips)
Bruttoverlust:
-42 427.30 USD (1 228 846 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
93 (637.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
637.74 USD (93)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
51.55%
Max deposit load:
8.60%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
83
Durchschn. Haltezeit:
52 Minuten
Erholungsfaktor:
3.34
Long-Positionen:
7 307 (60.96%)
Short-Positionen:
4 679 (39.04%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-78.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-790.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.90%
Jahresprognose:
35.14%
Algo-Trading:
64%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
115.52 USD
Maximaler:
2 994.49 USD (11.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.49% (2 994.49 USD)
Kapital:
8.37% (1 714.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 11776
GBPCAD 29
GBPJPY 27
GBPAUD 27
CADJPY 22
EURJPY 15
EURAUD 13
EURCAD 13
NZDCAD 10
USDJPY 9
NZDJPY 9
AUDJPY 7
GBPUSD 6
USDCAD 6
EURUSD 5
AUDNZD 5
NZDUSD 2
AUDCAD 2
EURGBP 2
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 9.6K
GBPCAD 66
GBPJPY 75
GBPAUD 55
CADJPY 32
EURJPY 25
EURAUD 36
EURCAD 34
NZDCAD -5
USDJPY 18
NZDJPY 7
AUDJPY 13
GBPUSD 14
USDCAD 11
EURUSD 1
AUDNZD -5
NZDUSD 5
AUDCAD 1
EURGBP 3
AUDUSD 4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 205K
GBPCAD -1.5K
GBPJPY -244
GBPAUD 593
CADJPY 26
EURJPY 37
EURAUD 520
EURCAD -579
NZDCAD -67
USDJPY 304
NZDJPY 56
AUDJPY 148
GBPUSD 206
USDCAD 233
EURUSD -72
AUDNZD -110
NZDUSD 87
AUDCAD 30
EURGBP 20
AUDUSD 70
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +441.60 USD
Schlechtester Trade: -458 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 93
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +637.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -78.44 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live19
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
2.96 × 23
ICMarketsSC-Live18
5.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
11.00 × 2
DooFintech-Live 5
11.93 × 488
TradeMaxGlobal-Live10
12.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
XMGlobal-Real 24
13.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
15.10 × 10
TitanFX-06
16.54 × 13
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
Swissquote-Live1
21.00 × 1
Axi-US15-Live
21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
黄金超短线+最低跟随10000,0.01
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.