- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
4 834
Bénéfice trades:
3 249 (67.21%)
Perte trades:
1 585 (32.79%)
Meilleure transaction:
441.60 USD
Pire transaction:
-300.00 USD
Bénéfice brut:
19 054.60 USD (759 062 pips)
Perte brute:
-15 617.16 USD (639 236 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (123.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
471.51 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
67.44%
Charge de dépôt maximale:
8.60%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
1324
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.53
Longs trades:
2 984 (61.73%)
Courts trades:
1 850 (38.27%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.71 USD
Bénéfice moyen:
5.86 USD
Perte moyenne:
-9.85 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-78.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-743.44 USD (11)
Croissance mensuelle:
9.48%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
115.52 USD
Maximal:
973.19 USD (4.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.34% (909.19 USD)
Par fonds propres:
8.37% (1 714.47 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4765
|GBPAUD
|13
|USDJPY
|9
|CADJPY
|8
|GBPJPY
|7
|EURAUD
|6
|USDCAD
|5
|GBPCAD
|5
|EURUSD
|3
|EURCAD
|3
|GBPUSD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPAUD
|22
|USDJPY
|18
|CADJPY
|9
|GBPJPY
|14
|EURAUD
|13
|USDCAD
|10
|GBPCAD
|10
|EURUSD
|10
|EURCAD
|9
|GBPUSD
|7
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|0
|AUDUSD
|4
|NZDJPY
|0
|NZDUSD
|5
|AUDCAD
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|118K
|GBPAUD
|212
|USDJPY
|304
|CADJPY
|14
|GBPJPY
|136
|EURAUD
|191
|USDCAD
|221
|GBPCAD
|214
|EURUSD
|152
|EURCAD
|184
|GBPUSD
|108
|NZDCAD
|111
|AUDNZD
|-10
|AUDUSD
|70
|NZDJPY
|0
|NZDUSD
|85
|AUDCAD
|40
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +441.60 USD
Pire transaction: -300 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +123.07 USD
Perte consécutive maximale: -78.44 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ICMarketsSC-Live19
|1.33 × 3
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
|2.96 × 23
ICMarketsSC-Live18
|5.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
|11.00 × 2
DooFintech-Live 5
|11.93 × 488
TradeMaxGlobal-Live10
|12.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
XMGlobal-Real 24
|13.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
|15.10 × 10
TitanFX-06
|16.54 × 13
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
Swissquote-Live1
|21.00 × 1
Axi-US15-Live
|21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
黄金超短线+趋势突破
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
36 USD par mois
17%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
10
82%
4 834
67%
67%
1.22
0.71
USD
USD
8%
1:500