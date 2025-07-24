SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mon001
Zhao Ke

Mon001

Zhao Ke
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 36 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
MonetaMarkets-Live01
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 834
Bénéfice trades:
3 249 (67.21%)
Perte trades:
1 585 (32.79%)
Meilleure transaction:
441.60 USD
Pire transaction:
-300.00 USD
Bénéfice brut:
19 054.60 USD (759 062 pips)
Perte brute:
-15 617.16 USD (639 236 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (123.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
471.51 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
67.44%
Charge de dépôt maximale:
8.60%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
1324
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.53
Longs trades:
2 984 (61.73%)
Courts trades:
1 850 (38.27%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.71 USD
Bénéfice moyen:
5.86 USD
Perte moyenne:
-9.85 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-78.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-743.44 USD (11)
Croissance mensuelle:
9.48%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
115.52 USD
Maximal:
973.19 USD (4.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.34% (909.19 USD)
Par fonds propres:
8.37% (1 714.47 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4765
GBPAUD 13
USDJPY 9
CADJPY 8
GBPJPY 7
EURAUD 6
USDCAD 5
GBPCAD 5
EURUSD 3
EURCAD 3
GBPUSD 2
NZDCAD 2
AUDNZD 2
AUDUSD 1
NZDJPY 1
NZDUSD 1
AUDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.3K
GBPAUD 22
USDJPY 18
CADJPY 9
GBPJPY 14
EURAUD 13
USDCAD 10
GBPCAD 10
EURUSD 10
EURCAD 9
GBPUSD 7
NZDCAD 5
AUDNZD 0
AUDUSD 4
NZDJPY 0
NZDUSD 5
AUDCAD 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 118K
GBPAUD 212
USDJPY 304
CADJPY 14
GBPJPY 136
EURAUD 191
USDCAD 221
GBPCAD 214
EURUSD 152
EURCAD 184
GBPUSD 108
NZDCAD 111
AUDNZD -10
AUDUSD 70
NZDJPY 0
NZDUSD 85
AUDCAD 40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +441.60 USD
Pire transaction: -300 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +123.07 USD
Perte consécutive maximale: -78.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live19
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
2.96 × 23
ICMarketsSC-Live18
5.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
11.00 × 2
DooFintech-Live 5
11.93 × 488
TradeMaxGlobal-Live10
12.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
XMGlobal-Real 24
13.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
15.10 × 10
TitanFX-06
16.54 × 13
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
Swissquote-Live1
21.00 × 1
Axi-US15-Live
21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
黄金超短线+趋势突破
Aucun avis
2025.09.19 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 15:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 12:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mon001
36 USD par mois
17%
0
0
USD
23K
USD
10
82%
4 834
67%
67%
1.22
0.71
USD
8%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.