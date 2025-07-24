- 자본
- 축소
트레이드:
12 174
이익 거래:
9 355 (76.84%)
손실 거래:
2 819 (23.16%)
최고의 거래:
441.60 USD
최악의 거래:
-458.28 USD
총 수익:
53 374.58 USD (1 448 376 pips)
총 손실:
-43 368.84 USD (1 246 516 pips)
연속 최대 이익:
93 (637.74 USD)
연속 최대 이익:
637.74 USD (93)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
49.99%
최대 입금량:
8.60%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
131
평균 유지 시간:
51 분
회복 요인:
3.34
롱(주식매수):
7 430 (61.03%)
숏(주식차입매도):
4 744 (38.97%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
0.82 USD
평균 이익:
5.71 USD
평균 손실:
-15.38 USD
연속 최대 손실:
15 (-78.44 USD)
연속 최대 손실:
-790.20 USD (3)
월별 성장률:
1.73%
연간 예측:
20.99%
Algo 트레이딩:
65%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
115.52 USD
최대한의:
2 994.49 USD (11.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.49% (2 994.49 USD)
자본금별:
8.37% (1 714.47 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11964
|GBPCAD
|29
|GBPJPY
|27
|GBPAUD
|27
|CADJPY
|22
|EURJPY
|15
|EURAUD
|13
|EURCAD
|13
|NZDCAD
|10
|USDJPY
|9
|NZDJPY
|9
|AUDJPY
|7
|GBPUSD
|6
|USDCAD
|6
|EURUSD
|5
|AUDNZD
|5
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|2
|AUDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|9.6K
|GBPCAD
|66
|GBPJPY
|75
|GBPAUD
|55
|CADJPY
|32
|EURJPY
|25
|EURAUD
|36
|EURCAD
|34
|NZDCAD
|-5
|USDJPY
|18
|NZDJPY
|7
|AUDJPY
|13
|GBPUSD
|14
|USDCAD
|11
|EURUSD
|1
|AUDNZD
|-5
|NZDUSD
|5
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|3
|AUDUSD
|4
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|204K
|GBPCAD
|-1.5K
|GBPJPY
|-244
|GBPAUD
|593
|CADJPY
|26
|EURJPY
|37
|EURAUD
|520
|EURCAD
|-579
|NZDCAD
|-67
|USDJPY
|304
|NZDJPY
|56
|AUDJPY
|148
|GBPUSD
|206
|USDCAD
|233
|EURUSD
|-72
|AUDNZD
|-110
|NZDUSD
|87
|AUDCAD
|30
|EURGBP
|20
|AUDUSD
|70
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +441.60 USD
최악의 거래: -458 USD
연속 최대 이익: 93
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +637.74 USD
연속 최대 손실: -78.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MonetaMarkets-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live19
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|2.96 × 23
|
ICMarketsSC-Live18
|5.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|11.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|11.93 × 488
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|13.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live12
|15.10 × 10
|
TitanFX-06
|16.54 × 13
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
Swissquote-Live1
|21.00 × 1
|
Axi-US15-Live
|21.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
黄金超短线+最低跟随10000,0.01
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 36 USD
50%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
24
65%
12 174
76%
50%
1.23
0.82
USD
USD
11%
1:500