Zhao Ke

Mon001

Zhao Ke
0 리뷰
안정성
24
0 / 0 USD
월별 36 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 50%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
12 174
이익 거래:
9 355 (76.84%)
손실 거래:
2 819 (23.16%)
최고의 거래:
441.60 USD
최악의 거래:
-458.28 USD
총 수익:
53 374.58 USD (1 448 376 pips)
총 손실:
-43 368.84 USD (1 246 516 pips)
연속 최대 이익:
93 (637.74 USD)
연속 최대 이익:
637.74 USD (93)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
49.99%
최대 입금량:
8.60%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
131
평균 유지 시간:
51 분
회복 요인:
3.34
롱(주식매수):
7 430 (61.03%)
숏(주식차입매도):
4 744 (38.97%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
0.82 USD
평균 이익:
5.71 USD
평균 손실:
-15.38 USD
연속 최대 손실:
15 (-78.44 USD)
연속 최대 손실:
-790.20 USD (3)
월별 성장률:
1.73%
연간 예측:
20.99%
Algo 트레이딩:
65%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
115.52 USD
최대한의:
2 994.49 USD (11.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.49% (2 994.49 USD)
자본금별:
8.37% (1 714.47 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 11964
GBPCAD 29
GBPJPY 27
GBPAUD 27
CADJPY 22
EURJPY 15
EURAUD 13
EURCAD 13
NZDCAD 10
USDJPY 9
NZDJPY 9
AUDJPY 7
GBPUSD 6
USDCAD 6
EURUSD 5
AUDNZD 5
NZDUSD 2
AUDCAD 2
EURGBP 2
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 9.6K
GBPCAD 66
GBPJPY 75
GBPAUD 55
CADJPY 32
EURJPY 25
EURAUD 36
EURCAD 34
NZDCAD -5
USDJPY 18
NZDJPY 7
AUDJPY 13
GBPUSD 14
USDCAD 11
EURUSD 1
AUDNZD -5
NZDUSD 5
AUDCAD 1
EURGBP 3
AUDUSD 4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 204K
GBPCAD -1.5K
GBPJPY -244
GBPAUD 593
CADJPY 26
EURJPY 37
EURAUD 520
EURCAD -579
NZDCAD -67
USDJPY 304
NZDJPY 56
AUDJPY 148
GBPUSD 206
USDCAD 233
EURUSD -72
AUDNZD -110
NZDUSD 87
AUDCAD 30
EURGBP 20
AUDUSD 70
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +441.60 USD
최악의 거래: -458 USD
연속 최대 이익: 93
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +637.74 USD
연속 최대 손실: -78.44 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MonetaMarkets-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live19
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
2.96 × 23
ICMarketsSC-Live18
5.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
11.00 × 2
DooFintech-Live 5
11.93 × 488
TradeMaxGlobal-Live10
12.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
XMGlobal-Real 24
13.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
15.10 × 10
TitanFX-06
16.54 × 13
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
Swissquote-Live1
21.00 × 1
Axi-US15-Live
21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
黄金超短线+最低跟随10000,0.01

리뷰 없음
리뷰 없음
2026.01.02 01:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 01:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 01:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 09:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.