シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Mon001
Zhao Ke

Mon001

Zhao Ke
レビュー0件
信頼性
23週間
0 / 0 USD
月額  36  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 50%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11 953
利益トレード:
9 167 (76.69%)
損失トレード:
2 786 (23.31%)
ベストトレード:
441.60 USD
最悪のトレード:
-458.28 USD
総利益:
52 313.01 USD (1 429 834 pips)
総損失:
-42 413.44 USD (1 228 385 pips)
最大連続の勝ち:
93 (637.74 USD)
最大連続利益:
637.74 USD (93)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
51.55%
最大入金額:
8.60%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
52 分
リカバリーファクター:
3.31
長いトレード:
7 277 (60.88%)
短いトレード:
4 676 (39.12%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
0.83 USD
平均利益:
5.71 USD
平均損失:
-15.22 USD
最大連続の負け:
15 (-78.44 USD)
最大連続損失:
-790.20 USD (3)
月間成長:
2.72%
年間予想:
32.97%
アルゴリズム取引:
64%
残高によるドローダウン:
絶対:
115.52 USD
最大の:
2 994.49 USD (11.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.49% (2 994.49 USD)
エクイティによる:
8.37% (1 714.47 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 11743
GBPCAD 29
GBPJPY 27
GBPAUD 27
CADJPY 22
EURJPY 15
EURAUD 13
EURCAD 13
NZDCAD 10
USDJPY 9
NZDJPY 9
AUDJPY 7
GBPUSD 6
USDCAD 6
EURUSD 5
AUDNZD 5
NZDUSD 2
AUDCAD 2
EURGBP 2
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 9.5K
GBPCAD 66
GBPJPY 75
GBPAUD 55
CADJPY 32
EURJPY 25
EURAUD 36
EURCAD 34
NZDCAD -5
USDJPY 18
NZDJPY 7
AUDJPY 13
GBPUSD 14
USDCAD 11
EURUSD 1
AUDNZD -5
NZDUSD 5
AUDCAD 1
EURGBP 3
AUDUSD 4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 203K
GBPCAD -1.5K
GBPJPY -244
GBPAUD 593
CADJPY 26
EURJPY 37
EURAUD 520
EURCAD -579
NZDCAD -67
USDJPY 304
NZDJPY 56
AUDJPY 148
GBPUSD 206
USDCAD 233
EURUSD -72
AUDNZD -110
NZDUSD 87
AUDCAD 30
EURGBP 20
AUDUSD 70
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +441.60 USD
最悪のトレード: -458 USD
最大連続の勝ち: 93
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +637.74 USD
最大連続損失: -78.44 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live19
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
2.96 × 23
ICMarketsSC-Live18
5.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
11.00 × 2
DooFintech-Live 5
11.93 × 488
TradeMaxGlobal-Live10
12.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
XMGlobal-Real 24
13.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
15.10 × 10
TitanFX-06
16.54 × 13
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
Swissquote-Live1
21.00 × 1
Axi-US15-Live
21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
黄金超短线+最低跟随10000,0.01
レビューなし
2025.12.05 17:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 01:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 01:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 09:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください